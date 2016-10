* Las iniciativas permanentes

Hace unos días le comentaba sobre las muchas actividades que estábamos teniendo en Iguala, y el beneplácito que esto provocaba entre quienes nos dedicamos al arte y la cultura y, además, apoyamos y promovemos las propuestas, vengan de donde vengan.

Decía, entre otras cosas, que ojalá se mantuviera este ritmo durante todo el año, y que cada semana nos encontráramos en el conflicto de no decidirnos a cuál evento asistir.

Lamentablemente, quizá por la falta de recursos, o de interés, de pronto, como que se apaga la llama y nos encontramos rascando por debajo de las bancas del zócalo alguna información que nos oriente a dónde ir para disfrutar alguna presentación de libros, alguna obra de teatro, un recital, una exposición…

Bueno, en estos momentos hay dos exposiciones: una que muestra el trabajo iconográfico de varios artistas guerrerenses que unieron su talento para ofrecer un conjunto de obras dedicadas a Elena Garro, por el centenario de su natalicio; actividad organizada por la revista Reevolución, patrocinada por la Secretaría de Cultura y coordinada por el maestro Amílcar Venegas Cisneros. Esta exposición iconográfica se inauguró el sábado pasado y estará durante un mes en el Museo de la Bandera. No se la pierdan. Son verdaderas joyas de arte dedicadas a la escritora quien viviera durante su infancia en nuestra Iguala y a la que ella le dedicara su novela “Los recuerdos del porvenir” donde la nombra como “Ixtepec”.

La otra se encuentra en un espacio del Centro Cultural Munipal “La Pérgola” y es, también, del maestro Amílcar, quien es el creador de un conjunto de caricaturas a las que llama “Ja, ja, ja Humanos”, donde satiriza a personajes de la política o acontecimientos del México contemporáneo. Esta exposición, hasta donde nos enteramos, estará hasta el 25 de octubre.

Ahí mismo, en la Pérgola, el domingo 16, a las 18:30 hrs., pasarán la proyección de la película “¿Quién mató a Eloá?”, dentro del proyecto federal “CINESILLITA” que se ha venido realizando cada domingo y cuya entrada es gratuita.

¿Qué más? Pues nada. Fuera de eso, no hallé a dónde mandar a mis alumnos de la Universidad Hartmann, donde doy clases de Expresión oral y Expresión escrita, con la finalidad de que observen el desenvolvimiento de la gente que se dedica al arte y la cultura, para que reflexionen sobre los beneficios de desarrollar sus habilidades y adquirir la confianza para enfrentar a diversos tipos de públicos.

Esa es la verdad. Hace falta continuidad, permanencia y periodicidad para que en los diferentes espacios que hay en Iguala, tengamos teatro, canto, música no sólo en los festivales que año con año se realizan.

Por supuesto para que esto sea posible, es necesario que la Secretaría de Cultura destine un presupuesto que, distribuido a lo largo del año, apoye las iniciativas que surjan, ya sea de parte de las dependencias oficiales o de particulares.

Porque mire, por ejemplo: hace una semana, en el balneario “San Juan”, de Ahuehuepan, llevamos a cabo un encuentro de poetas donde, gracias a la generosidad de su propietario, el Profr. Juan Delgado Álvarez, y a la amistad que él y yo tenemos, acordamos que las puertas se abrieran para el evento y que la entrada fuera gratuita con la posibilidad de que, quien lo deseara, disfrutara además de las frescas aguas de las albercas.

El evento, sobra decirlo, estuvo de lo más emotivo y concurrido que esperábamos. Mar Arzate, Lupita Ayala, Laura Zorrilla, Dan Rosendo, Jaime Ramírez Rizo, Roberto Carreto Palma, Juan Salomé Rosendo Escobar y un servidor, participamos con dos rondas de lectura. En un intermedio, la también actriz, Laura Zorrilla, nos regaló un monólogo del dramaturgo Alejandro Licona que fue la delicia del público asistente.

Un evento al que invité a mis alumnos y, al decir de ellos mismos, lo pasaron muy bien y se sintieron agradecidos de tener esta posibilidad de asistir a un evento cultural.

Finalmente, creo que si mantenemos esta inercia podremos ir formando un público asiduo que, cuando ya no tenga en qué entretenerse y dónde cultivarse, reclamará y pedirá más y más, porque esto es así.

Hasta la próxima.