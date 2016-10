Punto de vista...

* La nueva administración

No pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea, más bien, que se produzcan tal como se producen y serás feliz: Epicteto de Frigia.

La administración municipal de Herón Delgado Castañeda está tejiendo la idea de hacer los ajustes de su gabinete no a corto plazo, sino a mediano, para enmendar el rumbo del desarrollo y la transformación como una novedad que le quiere dar a su gobierno.

Los ajustes de gabinete que ha anunciado no son protagónicos, sino algo que se puede dar entre el mes de diciembre y enero. No es un discurso de ocurrencia, sino una realidad, porque siempre ha sido práctico, acción que a algunos les molesta y a otros les agrada, que al final del día como dijera Peña Nieto, eso también cuenta.

Herón Delgado Castañeda, Esteban Albarrán Mendoza, David Gama Pérez y Héctor Vicario Castrejón, ambos políticos priistas se distinguen por una sola cosa: la convicción y la lealtad. Su palabra empeñada de honestidad, trabajo y compromisos está a la vista. Sus intenciones de querer hacer bien las cosas son notorias y parece ser que no caerán en el fango de los gobiernos del pasado “incumplidos”.

Hasta ahora, todo aparece como novedoso. Los argumentos hechos por Herón Delgado, es de darle continuidad a los proyectos, basados en el respaldo de Esteban Albarrán Mendoza, Héctor Vicario Castrejón y David Gama Pérez, quienes de manera conjunta están haciendo un equipo fuerte para trabajar de manera coordinada con el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Lo que sí queda claro, es que todos los políticos priistas trabajan por el mismo “surco” y eso habla bien. La política de acuerdos y coincidencias los ha llevado a que, por primera vez, tengan en una sola región, senador de la República, diputados federales, locales y gobernador y eso beneficia a la ciudadanía.

Si todo lo dicho se cumple, los proyectos de desarrollo y transformación serán una novedad cristalizada del gobierno de Herón Delgado Castañeda, sino es así, Iguala sólo tendrá otro gobierno “soñador” más. En fin, es un simple punto de vista…