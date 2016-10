Toma PGR muestras biológicas a familiares de desaparecidos

Iguala, Gro., Octubre 14.- Peritos de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR), tomaron muestras biológicas de al menos 18 familiares de víctimas de desaparición forzada, las cuales serán confrontadas con la base de datos del banco nacional de datos genéticos de la PGR, así como de los 146 cadáveres localizados en las fosas clandestinas de Iguala, Cocula y Taxco.

Este jueves, luego de un receso por parte de la dependencia federal, madres, padres, esposos, hermanos, hijos, acudieron a las oficinas del Comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, ubicadas en la calle de Bravo esquina con Aldama, en donde personal de la PGR realizó un muestreo de ADN para determinar si los restos humanos encontrados en fosas clandestinas y comunes corresponden a sus familiares desaparecidos.

Además de que la PGR ingresará a la base de datos del banco nacional de datos genéticos, provenientes de cadáveres de personas no identificadas y de familiares de desaparecidos.

En ese lugar los familiares firmaron un formato de consentimiento para que le tomen muestras genéticas y puedan utilizarlas para el proceso de identificación.

Al menos 364 casos de personas no localizadas tienes registrados los integrantes del Comité de Los otros Desaparecidos aunado a los 18 nuevas víctimas de desaparición forzada, estos últimos, hicieron también su denuncia de la no localización de sus seres queridos en la que brindaron datos y descripción física de sus desaparecidos.

En tanto una comisión del Comité de Los Otros Desaparecidos, acompañados por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), visitarán este viernes el Cereso de Chilpancingo, como parte del plan de búsqueda en vida de sus familiares desaparecidos.