Prioritaria la salud de los igualtecos: Delgado

Iguala, Gro. Octubre 14.- Al reunirse con personal de las secretarías de Salud estatal y municipal, con la finalidad de eficientar la cloración de los pozos de distribución de agua para uso y consumo humano en las comunidades del municipio, el alcalde Herón Delgado Castañeda, señaló que una de las responsabilidades más grandes que tiene como presidente municipal de Iguala de la Independencia es preservar la salud de los igualtecos.

Ex secretario de Salud y 4 veces sub secretario de Salud, el primer edil, Herón Delgado Castañeda, dijo que no atender los asuntos de salud en el municipio que gobierna sería un pecado, no sólo una desatención, “es una obligación innata por el origen que tengo como médico sanitarista”, indicó.

Entre las localidades que no están llevando a cabo la cloración como debe ser se encuentran Santa Teresa, Zacacoyuca, Ceja Blanca y Rancho del Cura, a pesar de que los comisarios de esas localidades cuentan con cloro. Es necesario ver qué pasa, por qué no se está llevando a cabo la cloración o si ésta se aplica y no se hace en la cantidad necesaria.

Durante la reunión a la que asistieron el jefe del Departamento de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud, Ángel Moreno Mejía; el encargado del Programa de Agua de Calidad Bacteriológica, Hugo Silva Domínguez y la coordinadora de Regulación Sanitaria de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, Leticia Mejía Silva, se acordó realizar un diagnóstico de cada uno de los pozos en las comunidades y hacer una propuesta de solución. “Este tipo de decisiones se tienen que tomar en conjunto, el municipio y la jurisdicción”, indicó Delgado Castañeda.

En presencia de la regidora de Salud, Ednaly López Cerón; del secretario de Salud municipal, Mario Delgado Castañeda y del encargado de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud Municipal, Pablo Peralta, se acordó también revisar el convenio con la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) a fin de retomar que dicho convenio se firme nuevamente con la secretaría de Salud Municipal y no con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala, (Capami), como se hace actualmente.

Para ello se solicitará el apoyo de la Subsecretaría de Regulación, Control y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud estatal, Irma Figueroa Romero. Se trata de tener un mejor control del insumo, es decir que el cloro se entregue a los comisarios, para la cloración de los pozos, por la Secretaría de Salud Municipal y no directamente por Capaseg como actualmente lo hacen.

Además se capacitará al personal que se encarga de aplicar el cloro para que sepan qué cantidad se requiere para cada caso, según la turbiedad del agua. También se capacitará al personal de las Casas de Salud para que participen en la supervisión del proceso de cloración, para lo cual la Secretaría de Salud estatal hará prácticas en campo.

El personal de la Secretaría de Salud estatal refirió que las estaciones del año, la temporada de lluvias cambia la cantidad de cloro que se aplica y el que se limpien continuamente los depósitos de agua y los manantiales, mínimo 2 veces por año contribuirá a minimizar las cantidades de cloro que se utilizan, porque un deposito que está lleno de lodo consume mucha cantidad de cloro, todos esos factores dan indicadores de la cantidad de cloro que se debed aplicar.