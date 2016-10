Llegó a la cima

Eduardo Millán, de Tamarindos líder de goleo

Iguala, Gro., Octubre 14.- La última cosecha de goles fue benéfica para el jugador de Tamarindos, Eduardo Millán y para esta ocasión los siete tantos que le anotó al Real Jaguares lo hicieron llegar a la cantidad de 29 tantos que ya lo tienen de nueva cuenta en el liderato del goleo individual en la categoría de Juvenil “A”; Genaro Antúnez, de Preventivos se quedó en el segundo puesto pero está más que listo para dar la voltereta a esta situación que lo deje como el rey del gol.

En el duelo de la fecha 15, Millán Barragán le puso sabor a esta lucha con sus anotaciones y ahora en su juego de este sábado le tocará medirse a la defensiva de la 20 de Noviembre; mientras que Genaro Antúnez llegó a 27 tantos con los 2 que consiguió ante San Nicolás; por su parte, Jesús Jacobo, tercero en la lista también tuvo movimiento en las redes del Internacional y en esta jornada se apuntó con 2 que lo hicieron llegar a 23 anotaciones.

Arnold Delgado, del San Juan se quedó en 22 anotaciones, ya que en esta fecha no logró tener presencia al ganar su equipo por default a la 20 de Noviembre.

La lista de los goleadores es completada por Oswaldo Mota, de Tuxpan que esta jornada no logró anotar en la derrota de su escuadra ante Cañeros; en la penúltima fecha del torneo los cinco “romperredes” saben que no es momento para desatenciones o se quedarán sin nada.