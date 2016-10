Viernes sensacional

Nueva Alianza se mide al Sporting y Real Sociedad al Barcelona

Iguala, Gro., Octubre 14.- Por fin es viernes de futbol sensación, en donde la experiencia sale a flote en la categoría de Veteranos y este día se juega una jornada más en donde las acciones estarán al “rojo vivo” con los seis duelos que están programados.

Nueva Alianza que tiene un cuadro de mucho respeto, se estará midiendo al once de Sporting que ha apretado el paso en esta segunda vuelta, partido que acaparará la atención; mientras que el actual líder del torneo, Real Sociedad sale como amplió favorito para llevarse los tres puntos contra el Barcelona, encuentro en donde los del Barza qiuieren dar la sorpresa de la semana.

Arboleadas Furia Iguala se mete a la cancha con sed de triunfo, pero antes tendrá que superar al cuadro del San Juan que llega dolido por el descalabro de la semana pasada; Construcciones Adquisaar es uno de los indicados para sumar puntos este viernes cuando se mida al once de Dorados, que sigue sufriendo en esta categoría.

Ferrocarriles ha prendido las luces de alarma y hoy quiere arrollar en el terreno de juego al cuadro de Rojos de San Miguel, que paso a paso va subiendo escalones que lo ponen como amplio candidato para estar en la “fiesta grande”.

Los “zorros” de la 24 de Febrero no pueden dejar más puntos en el camino y a pesar de tener un buen cuadro esta tarde se estarán viendo las caras con la pandilla rosa de León Cañeros.

Además de los encuentros hay que seguir de cerca a los goleadores como es Enrique Ortiz, Andrés Estrada y Marcial Díaz.