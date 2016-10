Presentan diputados a Herón ante el Cabildo

Iguala, Gro., Octubre 13.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero, Flor Añorve Ocampo, acompañada de los diputados igualtecos Silvia Romero Suárez, Héctor Vicario Castrejón y David Gama Pérez, presentó de manera oficial al pleno del Cabildo a Herón Delgado Castañeda como presidente municipal de Iguala, en sustitución de Esteban Albarrán Mendoza, quien hoy jueves rendirá protesta como senador de la República.

En el evento protocolario que se desarrolló en la Sala de Cabildo, la diputada Flor Añorve Ocampo dio lectura al acta en la que se aprueba la licencia por tiempo indefinido a Esteban Albarrán y que de acuerdo a la Ley se le hizo el llamado a su suplente Herón Delgado Castañeda para que previa toma de protesta, asuma el cargo y funciones de presidente del Honorable Ayuntamiento del municipio de Iguala de la Independencia.

“A partir de este momento él está ya como presidente municipal y venimos hoy una comisión a presentarlo ante este Cabildo y obviamente ante la representación que ustedes ostentan de todo el municipio de Iguala para el conocimiento de todos”, dijo la legisladora local priista, Flor Añorve.

En su mensaje, el presidente municipal Herón Delgado Castañeda se comprometió a trabajar con transparencia y honestidad y aseguró que no defraudará a la ciudadanía igualteca.

Manifestó que su gobierno dará continuidad a los proyectos de Esteban Albarrán con algunas modificaciones en estrategias, las cuales serán apegadas a los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo existentes.

“No será una administración de ocurrencias porque no estamos aquí por una ocurrencia, sino porque lo mandata la ley y nosotros somos respetuosos de la ley”.

“Sé que necesito de los síndicos y los regidores y estoy seguro que juntos lograremos avanzar y hacer más por Iguala, porque hay talento, hay juventud, hay disposición y respetaremos la militancia política de cada quien, gobernaremos para todos y así como recibieron un buen trato de Esteban Albarrán, también contarán con la humildad y generosidad que me caracteriza”, enfatizó el alcalde igualteco.

Insistió en que los integrantes del Cabildo tendrán todo el respeto de su parte y un trato muy humano. Aseguró que habrá armonía al interior del Ayuntamiento y al exterior del Palacio de gobierno se generarán las condiciones para dicho fin.

Dijo que en los próximos dos años se trabajará con honestidad y transparencia, siguiendo la línea marcada por Esteban Albarrán en el primer año de la administración, porque ese es el compromiso con los igualtecos, quienes tienen grandes expectativas por lo que como Ayuntamiento se trabajará para la ciudadanía y aseguró que junto con el apoyo del Congreso no defraudarán a los igualtecos.

“Haremos lo humanamente posible para hacer del municipio de Iguala de la independencia, un municipio ejemplar”.

APOYARÉ A IGUALA DESDE

EL SENADO DE LA

REPÚBLICA: ESTEBAN

Al evento asistió el alcalde con licencia Esteban Albarrán Mendoza, quien rendirá protesta hoy jueves como senador de la República y refrendó su compromiso con Iguala y con el estado de Guerrero para seguir encauzando el proyecto político y administrativo planteado para sacar de la problemática en que se encuentra todavía el municipio.

Agregó que hoy jueves rendirá protesta como senador de la República y que tanto el presidente municipal Herón Delgado como los integrantes del Cabildo contarán con todo su apoyo, ya que estará muy cerca de Iguala y seguirá trabajando por Iguala.

“A los integrantes del Cabildo les hago saber que cuentan con todo el apoyo aquí en el municipio de Iguala. Les agradezco el haber trabajado juntos este año, reconozco su capacidad, su madurez, su sensibilidad para tomar los problemas, los asuntos de aquí del municipio y estoy a sus órdenes, voy a estar muy cerca de Iguala, vamos a estar representando al estado de Guerrero, pero principalmente lo quiero hacer por los igualtecos, lo quiero hacer aquí en el municipio de Iguala, cuentan con un amigo, vamos a seguir trabajando, vamos a sacar este proyecto. Como les dije en la última sesión de Cabildo, esto no es una despedida sino es un hasta pronto, les deseo éxito a todos ustedes y al pueblo de Iguala”.

ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA COMPROMETIDO CON IGUALA, LA REGIÓN Y EL ESTADO: VICARIO

Al tomar la palabra, el diputado Héctor Vicario Castrejón dijo que “nos congratulamos porque en la región tendremos un senador de la República. Esteban Albarrán es un hombre que se ha preparado, se preparó para gobernar su municipio, tiene el reconocimiento de las diputadas y diputados de la 61 Legislatura por el trabajo que junto con su Cabildo realizó en este primer año y confiamos plenamente en que Esteban asumirá un rol protagónico que habrá de servir no solamente a la región Norte, sino al estado de Guerrero”.

“Esteban, recibe el reconocimiento, la felicitación por esta nueva encomienda que tendrás como senador de la República. En cuanto al Doctor Herón Delgado Castañeda, lo respaldamos y confiamos en la experiencia que él tiene, la experiencia administrativa, experiencia política y aunada al trabajo de todas y de todos los que conforman el Cabildo”.

“Sabemos que habrá a estar a la altura, que lo que nosotros esperamos que se dé aquí en Iguala, es un trabajo en armonía, representados en obra para la ciudadanía, eso es lo que podría yo decirles que estamos convencidos, que la democracia es el mejor instrumento para impulsar todas las acciones”.

Más tarde, en conferencia de prensa, el presidente municipal de Iguala, Herón Delgado Castañeda, dijo que realizará de manera inmediata un análisis completo de los proyectos y programas que se implementan en la ciudad para ver su avance y asimismo realizar una evaluación para ver si se requerirá hacer algún cambio.

Delagdo Castañeda puntualizó que revisará área por área, secretaría por secretaría y consensará con el cuerpo edilicio la posibilidad de algún cambio.

Al cuestionarle sobre el tema de seguridad en el municipio, señaló que será un asunto prioritario, en el cual ya está trabajando y se coordinará con las distintas corporaciones a fin de que poco a poco se vaya erradicando esta situación, aunque manifestó que el municipio está tranquilo a comparación de otros de la entidad.

Dio que los asesinatos no son nuevos, ya que desde hace 60 años siempre ha habido lugares con dificultad de violencia como el bario de San Juan, la Ruffo o la Insurgentes.

Al cuestionarle sobre las acusaciones en su contra por parte del ex gobernador Zeferino Torreblanca, sobre un presunto desvío de recursos, Delagdo Castañeda dijo que tiene el documento de la Procuraduría de Justicia en el cual le dice que por falta de méritos, no fue procesado, es decir que fueron infundados los señalamientos, por lo que no le comprobaron nada, “yo no le debo a nadie ni medio peso”.

Finalmente consideró que el caso de Ayotzinapa, no es un caso local sino un caso multifactorial que está en la competencia a nivel federal por tratarse de un asunto de alta gravedad, por ello seguirá colaborando con las investigaciones para que, quienes sean culpables sean castigados.