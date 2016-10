Acoso del crimen organizado hacia empresas constructoras no ha cesado

Chilpancingo, Gro., Octubre 13.- Sergio Reyes Carbajal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), confirmó que el acoso del crimen organizado hacia las empresas constructoras no ha cesado ni disminuido.

Aseguró que es un problema que sigue vigente y lamentó que no tengan, como organización, denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado, debido a que no todos los empresarios se atreven a actuar formalmente.

Expuso que la región Tierra Caliente es la más delicada del estado, donde el cobro de piso y la extorsión es constante.

“Sin duda, el tema de la extorsión es muy complejo, no tenemos la cultura de la denuncia y todo queda en comentario y, por tanto, no podemos dar una opinión oficial”, expuso.

En entrevista sostuvo que a pesar del acoso de los grupos delictivos, los empresarios tienen la necesidad de trabajar y por ello buscan opciones para cumplir con los compromisos de construcción en donde sea.

“Lo más recurrente es la extorsión y la cuota cuando uno llega a cierta zona para trabajar. La Tierra Caliente es una zona compleja donde se da esta situación, por eso trabajamos con las empresas de esa región y creo que tienen mejores condiciones de poder hacerlo”, expuso.

Pese a ello, celebró que el gobierno de Héctor Astudillo Flores le apueste a las empresas guerrerenses en materia de obra pública, como lo estableció en campaña.

Pero precisó que hay obras donde inevitablemente entran empresas foráneas por su experiencia o porque se trata de trabajos específicos y complejos.

Agregó que en el último año la obra pública a empresas guerrerenses se incrementó en un 20 por ciento porque en otras administraciones las empresas foráneas acaparan el 48 por ciento del total de las obras.

“Ha fortalecido que el gobierno del estado trabaje con empresas locales, se han elevado las oportunidades porque en las gestiones que ha hecho el gobernador ante las instancias federales ha pedido que los recursos se apliquen por empresas guerrerenses”, afirmó.