El Recodo llama ‘soberbios’ a los de MS

Ciudad de México, Octubre 13.- Gran revuelo han causado las declaraciones de los integrantes de la Banda El Recodo hacia sus compañeros de MS, al afirmar que se han vuelto “soberbios” y ya perdieron los pies del suelo... ¡OMG!

El vocalista de la Madre de Todas las Bandas, Carlos Alberto Pérez, quien les pidió a los líderes de la otra agrupación, Oswaldo Silvas y Alan Ramírez, que no olvidaran sus raíces ya que hace poco tiempo aún cantaban ¡en restaurantes!

“Hay que tener la madurez e inteligencia para saber que a veces estás y a veces no, en todo caso, el trabajo no es llegar sino mantenerte. No se trata de ser el sabor del momento, sino tener trayectoria”, dijo Carlos.

En tanto que Joel Lizárraga aconsejó a MS que deben comprender que en la música hay ciclos que se abre y cierran, incluso, les deseo “que sigan creciendo”.

Sin embargo, uno de los líderes de El Recodo no perdió la oportunidad de darles su “recargón” y minimizó la calidad de los intérpretes de “Sólo con Verte” al decir: “Hay que respetar la música de tambor y la música de banda”.

Ante estos comentarios, se dice que la Banda El Recodo está celosa del éxito de MS ya que a últimas fechas, la agrupación de Sergio Lizárraga, ha subido como espuma su popularidad, tan sólo el video del tercer sencillo que acaban de lanzar lleva más de 10 millones de vistas.

De hecho, acaban de recibir tres premios en los Latin American Music Awards donde ganaron Canción Favorita (“Solo con verte”), Álbum Favorito (Qué bendición) y Banda o Dúo Favorito.

En dicha ceremonia, declararon a El Debate que ellos no han tenido la necesidad de comprar un premio... Entonces, ¿quiénes sí? O ¿Por qué banda lo dirían?

“Definitivamente, a la gente no la puedes engañar. La gente sabe. La gente percibe qué agrupación es la favorita. La gente es inteligente. Banda MS nunca ha comprado un premio, creemos que es la peor inversión que se puede hacer, sólo es para alimentar nuestro ego y podría frenar nuestra carrera. Cada premio lo hemos ganado a pulso”, explicaron a dicho medio.

Hasta el momento MS no ha respondido a los comentarios de El Recodo.