Herón Delgado, nuevo presidente de Iguala

Chilpancingo, Guerrero, Octubre 12.- Herón Delgado Castañeda rindió protesta ante el Congreso local como presidente municipal de Iguala, en sustitución de Esteban Albarrán Mendoza, quien mañana estaría asumiendo la Senaduría de la República que dejó vacante Rene Juárez Cisneros, para ser desigando como subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En entrevista, Delgado Castañeda dijo que le dará seguimiento a la misma “línea” de trabajo que impulsó Esteban Albarrán Mendoza en su primer año de gestión y rechazó que esté pensando en reemplazar al personal y al equipo de colaboradores de su antecesor, pues reveló que lo conformaron juntos al inicio de la administración.

Destaco que conoce perfectamente la problemática del municipio de Iguala ya que desde hace 60 años ha vivido ahí y señaló que en las primeras horas que esté ya en el ayuntamiento realizará una revisión de cada una de las áreas, se presentará con el personal y trabajará en coordinación con el Cabildo municipal, siempre buscando las mejores cosas que beneficien a la ciudadanía igualteca.

Dio a conocer que en las reuniones que sostuvo con Albarrán Mendoza coincidieron en que Iguala tiene un Cabildo que trabaja armónicamente por su municipio y aclaró que tampoco pedirá a los gobiernos federal y estatal el reforzamiento de la seguridad para el municipio.

Aunque luego matizó y admitió que desconoce el estado que guarda en ese ámbito y que esperará a recibir la administración para opinar al respecto.

A pesar del contexto de violencia e inseguridad generalizada en Guerrero, el ex secretario de Salud expuso que “no tiene miedo” de asumir el cargo de presidente municipal porque insistió, “Iguala está en paz”.

Cuestionado sobre su legitimidad al frente de la administración municipal de Iguala, afirmó que los ciudadanos también votaron por él en la elección del 7 de junio del 2015, al conformar la fórmula de Ayuntamiento con Albarrán Mendoza. “Aparecí en las boletas”, dijo.

Y sobre las presuntas irregularidades que dejó como titular de la Secretaría de Salud durante la última etapa de administración del ex gobernador René Juárez Cisneros, Herón Delgado aseguró que fue exonerado de los señalamientos que le imputó el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.

“No se me demostró nada absolutamente, no me llevé ni medio peso de la Secretaría”, precisó, y agregó que por esa razón no tuvo impedimentos para contender por una diputación federal y para ocupar el cargo de director del Seguro Social en Iguala, así como subsecretario de Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud del gobierno estatal, cargo que ocupó hasta el lunes 10 de octubre para asumir la alcaldía de Iguala.

“No le debo nada a nadie”, insistió.

El presidente municipal pido a la población tener confianza y que le den la oportunidad de trabajar en beneficio de Iguala, ya que pondrá todo su esfuerzo y tocará puertas para lograr más beneficios para la ciudad.

Reconoció el trabajo que desempeñó Esteban Albarrán Mendoza en este año de administración ya que dijo logró bajar muchos recursos para distintas obras que se ejecutan y otras que se estarán iniciando próximamente en el municipio y que trabajara con él ya que desde el Senado, “estoy seguro de que hará lo propio para seguir apoyando a nuestro municipio”.

DE LA SESIÓN

Para que el ahora ex subsecretario de Salud del gobierno estatal asumiera la presidencia municipal de Iguala, fue necesario que el Congreso local sesionara tres veces en un solo día.

En la primer sesión, la Oficialía Mayor notificó al Pleno la solicitud de licencia presentada por el alcalde Esteban Albarrán Mendoza por tiempo indefinido, quien decidió separarse del cargo para estar en condiciones de asumir la Senaduría que dejó vacante el ex gobernador René Juárez Cisneros, quien recientemente se incorporó a la estructura de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal.

En la segunda sesión se dio cuenta del dictamen que presentó la Junta de Coordinación Politica, que preside la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, Flor Añorve Ocampo.

Durante la discusión de la solicitud de licencia de Albarrán Mendoza, la diputada María de Jesús Martínez de Moreno, votó en contra.

En tanto que Ricardo Mejía Berdeja de Movimiento Ciudadano señaló que la llegada de Herón Delgado a la alcaldía de Iguala, deberá ser para dar “estabilidad en temas pendientes, como seguridad, justicia y economía”.

Posteriormente, la fracción del PRI en voz de Héctor Vicario Castrejón, dijo que hay quienes insisten en mandar al diablo las instituciones, refiriéndose a lo dicho por la representante de Morena a quien señaló de ignorante jurídica, por lo que llamó a sus compañeros a votar de manera congruente para otorgar la licencia al priista igualteco.

Finalmente. defendió que el año de administración de Estaban Albarrán, estuvo a la altura de las circunstancias de Iguala. Sobre Herón Delgado indicó que sabrá asumir el cargo porque es un hombre con experiencia.