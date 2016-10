Averígüelo Vargas

Cuando al gobernador Héctor Astudillo le preguntaron de su relación con Ángel Aguirre, respondió que es buena y que mantiene buena relación con todos los ex gobernadores, aunque, claro, los reporteros esperaban una respuesta que les diera la nota del día, tal vez una condena a la mala administración que hizo el después defenestrado mandatario, lo que obviamente no iba a ocurrir, porque HAF no gobierna con el hígado sino con el cerebro.

Sin embargo, “lo Cortés no quita lo Cuauhtémoc” o lo que es lo mismo “lo cortés no quita lo valiente”, porque sin atacarlo, el gobernador señaló que las auditorías de los gobiernos de Aguirre y de Rogelio Ortega, que se ubican muy cerca del desastre, siguen el trámite correspondiente y anunció que ya hay una serie de resultados, en cuanto al manejo de los fondos públicos.

Cuidadoso, como corresponde como buen gobernante, HAF anunció que una vez que se tengan resultados firmes y claros, los encargados de las instancias fiscalizadoras, en este caso la Auditoría General del Estado (AGE) será la encargada de dar a conocer los resultados de esa revisión, aunque también interviene la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Será muy interesante conocer las conclusiones de la forma en que se manejaron los recursos públicos estatales y federales.

Hay que recordar que antes de que Aguirre dejara el cargo, ya se había ejercido acción penal contra su hermano Mateo y contra varios funcionarios de la Secretaría de Finanzas, aunque ahí logró librarla el titular, Jorge Salgado Leyva, por su cercanía con el mandatario, quien habría solicitado que no se le tocara.

CONFÍA DE LA VEGA EN QUE EL GOBERNADOR NO HARÁ CAMBIOS EN LA SEG.—Después del primer Informe de gobierno de Héctor Astudillo, se darán a conocer algunos cambios en el gabinete, como anunció el propio mandatario y muchos hacen cálculos y hasta cruzan apuestas sobre quiénes serán los que no llegarán al año nuevo como funcionarios públicos.

Los intereses que se mueven en torno a las dependencias del gobierno estatal hacen que cada grupo o individuo confíen en que se remueva al funcionario que no les gusta, porque no satisfizo su demandas particulares.

Así hay quienes señalan al titular dela Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, como uno de los presuntos removidos, pero la realidad indica que no sería así, porque es uno de los funcionarios que ha cumplido con creces su responsabilidad, al grado de que es uno de los secretarios educativos estatales que mejor manejó el conflicto con la CNTE-CETEG, al grado de que casi ha desaparecido, claro, con el apoyo firme del gobernador Astudillo.

Como argumento en su contra se maneja que es un destacado colaborador de Zeferino Torreblanca, pero lo cierto es que a Zeferino le recomendaron a De la Vega, lo aceptó y desde entonces hizo un trabajo destacado, lo que le valió que el gobernador Astudillo lo invitara a colaborar con él. Nunca fue ni es zeferinista.

Otro que se ve firme es Emiliano Díaz Román, en la Subsecretaría de Educación Básica, que representa el 80 por ciento del sistema educativo estatal, que marcha bien y con casi todos los maestros trabajando y haciendo sus evaluaciones.

No parece, pues, que los cambios sean por ahí.

MARCO LEYVA SÍ HARÁ CAMBIOS EN CINCO ÁREAS DE SU GOBIERNO.—El alcalde capitalino Marco Leyva, quien dejó con un palmo de narices a sus detractores, al presentar un buen informe de gobierno municipal, anunció que para seguir adelante tiene contemplado hacer 5 cambios en su gabinete, uno en la Secretaría de Finanzas, donde saldrá Sandra Rodríguez, que por motivos de salud pidió retirarse; su lugar será ocupado por Héctor Avilés, actual coordinador del gabinete.

No adelantó más nombres el primer edil, pero muy pronto se habrán de conocer, porque el alcalde tiene toda la intención de inyectarle mayor dinamismo y productividad a su gobierno, porque es mucho lo que hay que hacer en el municipio, y está decidido a entregar las mejores cuentas dentro de dos años y no en estas fechas, como pretendían hacer creer sus detractores, quienes menos lo van a lograr ahora, porque el alcalde recibió un firme espaldarazo y un nuevo voto de confianza de los capitalinos, luego de su primer informe de gobierno.

ALBARRÁN NO ESPERABA SEPARARSE DE LA ALCALDÍA, PERO HAY QUE ASUMIR COMPROMISOS, DIJO.—Definitivamente hay que tomarlo por el lado positivo y eso hizo el alcalde, ahora con licencia de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza, quien le explicó a su cabildo que la ciudad Cuna de la Bandera Nacional, “no pierde un alcalde, gana un senador”, y efectivamente, no tenían un escaño en la Cámara Alta y ahora lo alcanzaron, mientras que en la alcaldía, llega Herón Delgado Castañeda, a quien reconocen como una buena persona, con muy buen trato y amplia experiencia.

Albarrán presentó su informe, que esperaba hacerlo ante la ciudadanía, pero los acontecimientos políticos hicieron que lo diera a conocer a su cabildo, aunque toda la información correspondiente se divulgó abiertamente.

Lamentó dejar pendiente de cumplir su programa de obras y los proyectos de gobierno que había preparado, pero tuvo que aceptar, como aquí lo señalamos, que “donde manda capitán, no gobierna marinero”.

SNTE TRAMITA Y ENTREGA PRESTACIONES ECONÓMICAS AL MAGISTERIO: JHRE.—La carencia o retraso de recursos financieros suficientes provoca que haya retraso en el pago de prestaciones de maestros en servicio, pero también de los jubilados y pensionados, quienes tienen el apoyo de la Sección 14 del SNTE, dijo su dirigente, José Hilario Ruiz Estrada, quien logró que se pagaran a 165 maestros un adeudo de 30 mil pesos a cada uno.

Se trata del llamado estímulo a la jubilación, que forma parte del Plan de Previsión Social (PPS), que incluye a los jubilados de todas las regiones.

Esta prestación se alcanzó desde 1994 y desde entonces, la Sección 14 la ha tramitado para cerca de 20 mil maestros y trabajadores jubilados.

El dirigente sindical, Ruiz Estrada consideró innecesario que algunos grupos utilicen a los jubilados para hacer marchas y plantones, con el pretexto de exigir el pago de estos recursos, porque eso ya está tramitado por el SNTE y la Sección 14 cuida que se paguen en tiempo y forma, como se hizo en esta ocasión.

