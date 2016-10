Más de mil personas en la CNOP afectadas por el drenaje abierto

Iguala, Guerrero, Octubre 12.- Habitantes de la colonia CNOP parte baja, en representación de más de mil familias, demandaron la intervención de las autoridades municipales, para evitar una epidemia que pueda registrarse en este asentamiento humano porque viven en condiciones infrahumanas con un drenaje a cielo abierto y por el temor a que pueda ocurrir un desbordamiento de las aguas que en temporada de lluvias bajan por la barranca.

Durante un recorrido que un grupo de familias integrantes del comité de este asentamiento humano realizaron ayer, entre ellas, Anabel Solano Patricio, explicó que desde hace más de dos años han venido demandando la intervención de las autoridades municipales, “para entubar las aguas negras que bajan de la parte alta de la colonia CNOP, pero es la fecha que nadie nos ha querido ayudar para resolver este problema grave de salud”.

Explicó que estas pestilentes aguas negras afectan a más de mil familias pues corren a lo largo de más de 800 metros de allá arriba de esta barranca pues desde hace más de 15 años la tubería del drenaje prácticamente desapareció por la tierra, piedras y basura que baja.

Además de la pestilencia que se respira de esta barranca o drenaje a cielo abierto, durante la temporada de lluvias se convierte en un grave peligro porque las aguas que bajan de la parte alta, arrasan con todo dejándonos a veces sin muebles como camas, roperos y otros objetos personales.

“En la década de los 70’s, a finales , recordamos la tromba que cayó en la parte alta de la colonia CNOP, esa vez creció tanto la barranca que se llevó muchas casas y causó la muerte de varias personas, hoy no queremos que vuelva a ocurrir una nueva desgracia por la negligencia de las autoridades”, coincidieron en señalar otras familias como la señora Reyna Campos Bautista, Alán Nair Solano Palacios, entre otras personas, acusaron que el delegado de este asentamiento humano, ya no quiere saber nada del problema porque las autoridades municipales ni lo toman en cuenta ni mucho menos quieren resolver este problema grave de salud y de alto riesgo pues si llegara a crecer la barranca como hace años, muchas familias podrían morir por eso, sí algo nos pasa la culpa será de quienes no atendieron nuestra demanda.

Finalmente, dieron a conocer que hace dos semanas, una familia de diez personas, presentaron problemas gastrointestinales por la contaminación fecal que se encuentra estancada en gran parte de la barranca, la autoridad de la Jurisdicción Sanitaria 02 del norte del estado, “nos comentó que programaría una brigada de salud porque podría haberse registrado el inicio de una epidemia que podría cobrar muchas vidas pues la contaminación de las aguas negras que corren en esta barranca ya es un problema de salud”, apuntaron.