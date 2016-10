Realizarán hoy, corrección de actas del Registro Civil

Iguala, Gro., Octubre 12.- A fin de contribuir en la economía de los igualtecos que necesitan realizar algún trámite del Registro Civil y no cuentan con la liquidez para realizarlo, el día de hoy se llevará a cabo una campaña gratuita de aclaraciones y rectificaciones administrativas, registros extemporáneos de menores y adultos, así como matrimonios en este municipio, anunció Manolo Zambrano Hernández, oficial del Registro Civil.

Zambrano Hernández señaló que la presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo de Astudillo, ha dado instrucciones a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil para que se lleve a cabo esta campaña gratuita de registros en esta ciudad.

Dijo que se estará realizando a partir de las 8:00 am a 4:00 pm en las instalaciones del auditorio municipal, por lo que recomendó a la población llegar temprano ya que será por único día y se espera atender a más de 600 personas.

Aclaró que el único trámite que no se podrá realizar en esta campaña es la anulación de doble registro, ya que este trámite únicamente se realiza en la capital del estado en las instalaciones de la Coordinación Técnica Estatal del Registro Civil.

Manolo Zambrano refirió que esta área de Registro Civil durante este año ha realizado ya campañas de registros extemporáneos para menores de edad pero tristemente mucha gente no se entera y no se ha beneficiado, por ello recalcó que es importante que quienes requieran realizar este trámite acudan, ya que toda la gente tiene derecho a tener una identidad y esta es la oportunidad además de que será de manera gratuita.

Invitó a la población a acudir a esta campaña y aprovechar esta facilidad que da el gobierno del estado en coordinación con el municipio ya que varios de estos trámites se tienen que realizar en la capital y en esta ocasión se realizarán en este municipio.