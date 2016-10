Iguala ganó un senador, afirma Esteban Albarrán

Iguala, Guerrero, Octubre 11.- El presidente municipal de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza dio a conocer que este lunes presentó en el Congreso local su solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo como alcalde y asumir, conforme a la ley la titularidad de la Senaduría de la República.

Antes, en sesión ordinaria de Cabildo, el alcalde Albarrán Mendoza, ante la totalidad de los ediles que conforman la comuna igualteca, rindió su primer Informe de Gobierno en el que dio cuenta del estado que guarda la administración pública municipal, este primer año de ejercicio 2015-2018. Asimismo les notificó su intención de solicitar al Congreso, licencia para separarse del cargo, lo que llevó a cabo más tarde.

Con la proyección de un video el primer edil detalló cada una de las acciones emprendidas, en el que puntualizó en qué se destinaron los recursos públicos en este tiempo, las obras que se realizaron y las que se llevarán a a cabo en próximas fechas con los recursos públicos que logró gestionar para este municipio.

Destacó que a pesar de las condiciones en que recibió el municipio, se ha alcanzado la paz y que pese a las limitaciones financieras, implementando medidas de austeridad se pudo lograr estabilidad económica que permitió cumplir con los compromisos con la plantilla laboral, así como con el pago de sueldos y aguinaldo a los trabajadores del ayuntamiento sin la necesidad de pedir ningún préstamo ni al gobierno del estado ni al federal.

El presidente municipal señaló que en las sesiones de Cabildo, los integrantes de la comuna alcanzaron acuerdos que les permitieron transitar por un municipio con mejor gobernabilidad.

Asimismo puntualizo que la prestación de servicios públicos a la sociedad ha sido cumplida y eficiente en la mayoría de los casos y que ha crecido el número de población beneficiada con los distintos programas sociales.

Resaltó que la población recibirá distintas obras a través del Coplademuni, las cuales fueron aprobadas por el cuerpo edilicio y que serán 107 acciones en materia de agua potable, drenaje y electrificación cuya inversión total es de 85 millones de pesos.

Indicó que hubo avances significativos en cuanto a la consecución de los objetivos que se trazaron desde el principio y que fueron propuestas de campaña, hoy poco a poco convertidas en realidades.

En cuanto al sector agropecuario, señaló que se han dirimido conflictos por posesión de tierras y se les ha apoyado con diversos insumos para el campo, además de haber cumplido en tiempo y forma y de manera gratuita con la entrega del fertilizante conforme al padrón registrado para el sector rural.

Referente a la seguridad Pública “contamos con elementos certificados y que han aprobado exámenes de confianza con el fin de contar con fuerza policial confiable, situación que se reflejó en los delitos de alto impacto. Reconoció el apoyo de los elementos del 27/o. Batallón de Infantería, de la 35/a. Zona Militar, así como de la Novena Región Militar, además de la Policía Federal y Estatal, que se han destacado por sus acciones tendientes a salvaguardar la integridad de la población brindándonos seguridad y confianza.

Se realiza trabajo constante de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano para la construcción, mantenimiento y preservación de la infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida de la población. Agregó que se han consolidado importantes gestiones para beneficio de la ciudadanía y se proyectan obras de gran impacto como es la tercera etapa del proyecto del acuaférico al cual se le dará la continuidad necesaria hasta su conclusión.

Aseveró que se remodelará el edificio del Palacio Municipal, además de que se logró etiquetar recursos importantes para mejoras en el Mercado Municipal “Adrián Castrejón”, así como continuar con un ambicioso programa de pavimentación de calles y avenidas de la ciudad. “Estos son de los trabajos que se estarán desarrollando próximamente”.

Esteban Albarrán lamentó el no poder presentar este informe a la ciudadanía como lo tenía contemplado realizar el próximo 17 de octubre, ya que dijo que por las circunstancias que prevalecen en que se debe de separar del cargo que ostenta no será posible, pero que a través de los distintos medios de comunicación dará cuenta a la población de las acciones que se realizaron a lo largo de este año, el cual, como mandata la Constitución del Estado de Guerrero, entregó el pasado 15 de septiembre al Congreso del Estado, cumpliendo así con lo que marca la ley.

Al término de este informe que rindió a la comuna, Albarrán Mendoza notificó a los ediles que se separará del cargo como presidente municipal de Iguala, ya que asumirá el de senador de la Republica.

ASUMIRÁ ESTEBAN ALBARRÁN LA SENADURÍA

DE LA REPÚBLICA

Al referirse al llamado que por mandato constitucional, le hicieron para ocupar el espacio que dejó el senador René Juárez Cisneros, del cual Albarrán Mendoza es suplente, dijo que “los retos hay que afrontarlos con el deber cívico y compromiso social” con el que siempre se ha conducido.

Aseguró que Iguala no pierde un presidente municipal, sino que gana un senador. “Tengan la seguridad que desde el Senado de la República estaré velando por el bienestar de los guerrerenses y de los igualtecos principalmente”.

Albarrán Mendoza señaló que en ningún momento tenía contemplado el separarse de la presidencia municipal, “yo fuí el primer sorprendido”, pero es algo que debe cumplir ya que es el suplente de la Senaduría cuyo titular, René Juárez Ciseros, pidió licencia para asumir un cargo en el gobierno federal.

Reconoció que deja muchos pendientes, pues este es un proyecto de 3 años, pero confió en que quien quede al frente de la administración municipal trabajará arduamente junto con el Cabildo, para sacar adelante a Iguala y que él desde el Senado hará todo lo necesario para bajar los recursos que ayude a resolver las carencias que padece la ciudad igualteca.

Agradeció al pueblo de Iguala, a los ciudadanos, a las organizaciones, por la confianza que le brindaron para gobernarlos, de permitirle trabajar con ellos y para ellos, así como de caminar juntos en la búsqueda del progreso, el desarrollo, el orden y la paz que tanto anhelan para sus familias.

Indicó que no por ausentarse se olvidará del municipio, “al contrario, trabajaré en equipo con el nuevo presidente municipal para bajar recursos para Iguala”.

“Nuestro compromiso con la sociedad no está resuelto, pero les aseguro que Dios me guiará y encaminará por el camino correcto, le pido me brinde sabiduría y racionalidad a la hora de tomar decisiones para tener una sociedad más justa e igualitaria”. “Este es un hasta pronto y sepan que tienen en mí a un amigo dispuesto a colaborar en todos los sentidos por el bien de la sociedad igualteca y el engrandecimiento de este municipio lleno de historia y tradiciones como lo es el nuestro. Va por Guerrero, Va por Iguala de la Independencia”, concluyó.