Treintona, Soltera y Fantástica, primer lugar de taquilla en México

Ciudad de México, Octubre 11.- La película Treintona, Soltera y Fantástica, protagonizada por Bárbara Mori, Jordi Mollá, Marimar Vega, Angélica Aragón, Héctor Bonilla y Juan Pablo Medina, se colocó a la cabeza del top ten de taquilla en México en su fin de semana de estreno, recaudando más de 45.6 millones de pesos, superando a cintas como Sangre de mi Sangre, Viral y Cigüeñas, entre otras grandes producciones.

Treintona, Soltera y Fantástica, dirigida por Chava Cartas, logró gran aceptación del público que acudió a las salas de cine para ser testigo de la historia de Inés, una escritora que, tras rechazar la propuesta matrimonial de su insípido novio, aprovecha su nueva soltería para redefinirse a sí misma como una mujer independiente, moderna y autosuficiente. Y aunque el rápido éxito de su columna periodística “#BuscandoaInés”, recompensa pronto a la nueva Inés, su resolución se ve desafiada por una familia que la considera “quedada”, amigas aseñoradas que no tienen ya cabida para las señoritas y sobre todo, el tic-tac de su propio reloj biológico.

Por su parte, la cinta de Tim Burton, Miss Peregrine y los niños peculiares, quedó en segunda posición al tener el ingreso de 38 millones 679 mil 368 pesos y la asistencia de 755 mil 185 mexicanos.

Mientras tanto, el filme animado Cigüeñas: La historia que no te contaron, se colocó en el tercer peldaño al recaudar 17 millones 285 mil 812 pesos y el aforo de 389 mil 202 cinéfilos.

Un lugar abajo se colocó No manches Frida al ganar en la mencionada fecha 13 millones 249 mil 886 pesos y la venta de 275 mil 965 personas boletos.

También Kubo y la búsqueda Samurai tuvo gran aceptación por la gente, pues en sus primeros días en las salas de cine, tuvo la ganancia de 10 millones 780 mil 960 pesos, que dieron 238 mil 621 personas en la taquilla.

Horizonte profundo, La bruja de Blair, Sangre de mi sangre, La fiesta de las salchichas y Viral, son las demás producciones cinematográficas que completan la lista, de acuerdo al reciente reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).