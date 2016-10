Rusia planea abrir su primera base naval permanente en Siria

Rusia no está en Siria de paso, está para quedarse y por ello planea reconvertir sus instalaciones en el puerto de Tartus en una base naval permanente ya que la la base actual, no permite la llegada de grandes barcos. «Tendremos en el territorio de Siria una base naval permanente. Los documentos correspondientes ya están en la práctica listos», anunció el viceministro de Defensa ruso, Nikolái Pankov. El exjefe del Estado Mayor de la Armada rusa, el almirante Víktor Krávchenko, precisó que «se trata de crear una infraestructura completa. No son sólo barcos y muelles, sino un sistema de mando, medios de vigilancia y defensa, sistemas de defensa antiaérea y antibuques. También implica desplegar un importante contingente terrestre para proteger las instalaciones».

El primer paso para esta nueva base fue la llegada del sistema antiaéreo S-300, que se ha convertido en el primer punto fuera de Rusia.