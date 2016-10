Buscarán diputados locales evitar recortes al presupuesto

Chilpancingo, Guerrero, Octubre 10.- Los 46 diputados locales analizan trasladarse al Congreso de la Unión para “hacer presión” durante el análisis y aprobación del paquete económico federal del próximo año, con el propósito de evitar recortes financieros en el presupuesto destinado para Guerrero.

De acuerdo con la diputada Érika Alcaraz Sosa, coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD, la propuesta ya se analiza en la Junta de Coordinación Política que preside la diputada priista Flor Añorve Ocampo.

“Se está trabajando esa posibilidad de que en los próximos días hagamos presencia, no sólo la Junta de Coordinación, sino los 46 diputados para manifestarnos y pedir que no se haga ningún recorte al presupuesto estatal”, explicó.

De llevarse a cabo, esta acción sería inédita en la historia del estado y expone la “desesperación” y la “gravedad” de la crisis financiera que la entidad podría enfrentar el próximo año, principalmente en el rubro social.

“Estamos todas las fracciones en esa misma postura, con esa misma preocupación y trabajando este tema de manera conjunta porque lejos de perjudicar al partido que gobierna (PRI), le va a perjudicar a toda la ciudadanía”, advirtió la legisladora.

En entrevista, informó que en el presupuesto federal del próximo año no se “puede tasar de manera igualitaria” a todos los estados, sobre todo a los del sur que concentran el mayor porcentaje de pobreza y marginación.

“Guerrero tiene rezagos en educación, en salud, asistencia social, en infraestructura educativa, en carreteras. Nos falta mucho en el estado porque son tantas las necesidades que es fundamental mantener el presupuesto”, sostuvo.

Con base al proyecto de Presupuesto de Egresos Federal para el 2017 que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión, 2 mil millones de pesos podrían ser recortados a Guerrero en diferentes rubros.

Al respecto, Alcaraz Sosa sostuvo que el 2016 fue un año “muy difícil” pese a que el presupuesto estatal fue de alrededor de 49 mil millones de pesos, el cual debería cuando menos ser similar para el año próximo, para hacer frente a las principales necesidades de la población.

“Hay muchas obras que se presupuestaron y no se han hecho porque no ha circulado el recurso como debería. La información que tenemos es que no ha bajado el recurso de la Federación y si ahora nos hacen estos recortes vamos a estar peor; nos dejarían vulnerables”, consideró.

Sin embargo, la coordinadora perredista no descartó que la construcción del Presupuesto de Egresos del próximo año también esté “sesgado políticamente”.

“Consideramos que sí pudiera ser tendencioso por el (proceso electoral del) 2018, esa es nuestra visión de izquierda; si no es así, entonces veremos la participación del PRI y Partido Verde manifestándose allá (en el Congreso de la Unión) para pedir en una sola voz que no se recorte el presupuesto a Guerrero”, señaló.