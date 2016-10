*Detienen a quienes asesinaron a normalistas

*Informe de Marco Leyva

Finalmente la Fiscalía del estado se puso las pilas y logró la aprehensión del grupo de delincuentes que asesinaron a los dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, así como a otro hombre y dejando heridos, al momento de asaltar una unidad del transporte público de Chilpancingo-Tixtla.

Un grupo de criminales que han cometido asaltos a varios negocios y asesinado a varias personas. Por efecto del alcohol y las drogas, es la hipótesis que ha adelantado la Fiscalía del estado.

Las investigaciones que esta dependencia realice determinarán si efectivamente son delincuentes comunes o pertenecen a cierto cártel de las drogas que actúan por iniciativa propia para acercarse recursos o para calentar la plaza de Chilpancingo y Tixtla.

A este grupo se le adjudica que en un corto plazo ha asesinado 13 personas. Su característica es que sin ninguna razón ni miramiento alguno disparan contra sus víctimas, lo cual habla de cierto nivel de psicopatología de sus integrantes, quizá producto del consumo de drogas.

Eso puede explicar que lo mismo acribillan a adultos, jóvenes y niños, sin ninguna restricción o miramiento alguno.

De acuerdo a la Fiscalía, y por los estudios de las armas, estos sujetos están implicados en el asesinato de 13 personas, en distintos hechos en la ciudad de Chilpancingo.

Y aunque es casi seguro de que las organizaciones que coinciden con la comunidad estudiantil de Ayotzinapa insistirá en su versión, sería conveniente para todos, escucharan las explicaciones de la Fiscalía antes de convertir el hecho criminal en un motivo político y justificación perfecta para salir a las calles a decir que fue el Estado.

Tanto las autoridades como la sociedad deberían tomar cartas en el asunto, porque si resulta cierto que este grupo se unió para conseguir dinero fácil para la compra de drogas ante la demanda de su adicción, ¿cuántos grupos más están por salir a las calles para hacer lo mismo?

¿Cuántos solitarios están asaltando motivados por la necesidad de consumir drogas?

EN OTRAS CUESTIONES, hay que recordar que el viernes el alcalde de Chilpancingo rindió su primer informe de labores, y contra lo que se podía pensar, lo presentó ante un auditorio lleno de personas, entre líderes políticos, presidentes de colonias y colonos.

Es decir, se ve que el alcalde no está solo. Se le vio arropado y con apoyo de las colonias de la capital.

Parece conjurarse esa idea que flota de que será sustituido, y que Marco terminará su periodo de gobierno.

En su informe enumeró una considerable cantidad de obras de infraestructura y social, aunque parecen estar opacadas por el problema de la basura y la cancelación del basurero.

A nadie le gusta esta situación, que ya se ha vuelto grave por tanto residuos sólidos, pero no hay que perder de vista que este problema le hubiera estallado a cualquiera sin importan partidos.

Le tocó al actual alcalde y sus enemigos políticos le atizan a la crítica antes que a las propuestas.

Por eso resulta interesante el llamado que hace a firmar un pacto de unidad para trabajar propositivamente en la atención de los problemas de Chilpancingo.

Sin embargo, Marco debe ser crítico y analizar lo que funciona en el cuerpo de auxiliares que tiene, desde asesores hasta directores, y quienes no han estado a la altura de los requerimientos, es el momento de darle las gracias y despedirlos.

Asimismo, también debe hacer una introspección seria y madura para saber qué hace mal y qué debe cambiar como persona, como político y como presidente municipal.

Es el momento de los cambios, y debe hacerlos para el mejor funcionamiento de su administración y de Chilpancingo, por muy difíciles éstos puedan ser.