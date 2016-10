Averígüelo Vargas

Informe realista presentó Marco Antonio Leyva Mena.—Reconoce el amplio apoyo del gobernador Héctor Astudillo.--La basura el principal problema que enfrenta provocado por absurdos intereses partidistas.—Ambicioso programa de obras para mejorar y modernizar Chilpancingo.—Enfrenta críticas políticas y calumnias personales movidas por intereses diversos.



Ante un auditorio “Sentimientos de la Nación” repleto de ciudadanos, más otros muchos en la explanada exterior, el alcalde capitalino Marco Antonio Leyva Mena rindió su primer informe de gobierno municipal, en el que mostró las diversas obras realizadas y las acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de los grupos populares, además de un proyecto de trabajo y modernización de Chilpancingo muy ambicioso y que permitirá mejorar sensiblemente la imagen de la ciudad y de sus comunidades.

Varios miles de personas estuvieron en el lugar del evento pero también representantes de la clase política estatal priista como el secretario general de gobierno y ex alcalde, Florencio Salazar Adame; el representante del gobernador Héctor Astudillo, Alejandro Bravo Abarca; el ex alcalde de Acapulco, Manuel Añorve, representantes de los Poderes Judicial y Legislativo, más ex alcaldes como Tulio Pérez Calvo, subsecretario de Finanzas, Jorge León Robledo y otros más.

El jefe del Ejecutivo HAF manifestó al inicio de los informes de gobierno de los municipios que no asistiría a ninguno de ellos, para no despertar comentarios y señalamientos equivocados al acudir a unos y a otros no. A todos ellos mandó a algún representante.

Marco Leyva hizo un reconocimiento muy claro al apoyo que el gobernador del estado, Héctor Astudillo, le ha dado en todo momento y para superar algunas de las situaciones complicada que ha enfrentado en este primer año de gobierno en la capital del estado.

LA BASURA EL PRINCIPAL PROBLEMA QUE ENFRENTA PROVOCADO POR ABSURDOS INTERESES PARTIDISTAS.—Sin duda que el principal problema que se agravó en las últimas semanas fue el de la basura, el que técnicamente ya estaba resuelto por los trabajos previos que se hicieron al adquirir un predio de 65 hectáreas, donde se construyó una celda con todas las especificaciones técnicas, para ser el mejor centro de reciclaje de desperdicios que se tenga en el estado, pero la cerrazón y perversa actitud de los alcaldes de Zumpango y Tixtla, Pablo Higuera Fuentes y Hossein Nabor Guillén, impidieron que se utilizara, sólo para crearle un problema al gobierno priista de la capital, por los dos ediles amarillos.

Señaló al respecto que “hoy los argumentos son personales no técnicos, con intereses políticos individuales y partidistas y la argumentación de esos criterios es infinita hasta las fronteras de lo absurdo”.

Está claro, por la acción de estos dos alcaldes perredistas que su política personal y la de su partido, el PRD, están orientadas únicamente a causar problemas y a evitar que se puedan atender y solucionar las soluciones que otros gobiernos, como en este caso de Chilpancingo puede preparar para atender las necesidades de la población.

AMBICIOSO PROGRAMA DE OBRAS PARA MEJORAR Y MODERNIZAR CHILPANCINGO.—Numerosas son las obras realizadas en la ciudad para mejorar la imagen de la capital del estado, como la modernización de la Avenida Miguel Alemán, en el centro de la zona urbana, además de los que están por iniciarse como la conclusión del trabajo en el Parque Pezuapa y el Parque Lineal Huacapa, además de los proyectos de la ciclopista hasta Petaquillas, de 11 kilómetros de extensión, además de la realización el puente en el entronque de la carretera a Chichihualco, que cuenta con el respaldo del gobierno del estado y que está catalogado como una prioridad, para evitar los muchos accidentes que se dan en ese entronque y en el retorno de la colonia Tata Gildo.

En cuanto al agua, la inversión realizada en este año alcanzó los 240 millones de pesos para abatir el desabasto, aunque ahí intervienen los tres órdenes de gobierno.

En fin que el programa de atención de necesidades populares y la realización de las obras más importantes están ligados a la disponibilidad de recursos financieros que han sufrido constantes disminuciones por la complicada situación financiera internacional y la caída de los precios del petróleo, que fue siempre el salvavidas de los anteriores gobiernos de la República, hasta que se desplomaron y surgieron las limitaciones y carencias.

ENFRENTA CRÍTICAS POLÍTICAS Y CALUMNIAS PERSONALES MOVIDAS POR INTERESES DIVERSOS.—Señaló que muchas de las críticas y ataques que recibe provienen de intereses políticos que buscan beneficiarse y otros de fondo económico que presionan para tratar de obtener mayores beneficios de la comuna actual, pero hizo ver que eso no sólo lo afecta a él, porque es “jugar al proceso de desgaste de la institución municipal, porque no habrá mujer o bien, hombre, que pueda resolver los problemas tan agudos como la inseguridad, el agua o los servicios.

También destacó que la libertad de expresarse da lugar a excesos ya que su gobierno “ha recibido críticas muy duras, quizá históricas, que recogemos con respeto cuando las orienta el deseo de corregir rumbos de la política pública”.

Marco Leyva hizo el reconocimiento al trabajo de sus colaboradores que se han entregado sin límite de tiempo y esfuerzo a trabajar a su lado, en beneficio de la capital, en especial a su esposa, Martha García de Leyva, presidenta del DIF municipal, que ha desarrollado una labor intensa para atender a quienes más lo necesitan.

Recordó que hace un año, al tomar posesión del cargo al frente de la comuna municipal señaló que “Chilpancingo es como una barca, que el capital de este barco es el gobernador Héctor Astudillo y el que lleva el timón soy un servidor.

“Esta barca avanza. Los vientos son fuertes y aún en medio de la tempestad es un privilegio servir a Chilpancingo”.

Ante los intereses políticos que se mueven en torno a la alcaldía capitalina, Marco Leyva afirmó que no obstante ese mal ambiente está dispuesto a llevar a su gobierno “a buen puerto, en tiempo y forma, en el plazo establecido”.

EFECTIVAMENTE, Marco Leyva ha enfrentado un ambiente político enrarecido, donde no sólo recibe señalamientos y enfrenta obstáculos de gente de otros partidos, sino hasta del propio, porque hay quienes manejan con perversidad la idea de que podría dejar el cargo antes de tiempo, y esa gente trata de estar en esa posición, aunque sólo sea por el resto del trienio municipal.

Finalmente, el informe de Marco Leyva concluyó con una fiesta popular, con una verbena en la que hubo antojitos y otros elementos que alegraron el evento oficial del rendimiento de cuentas.

evargasoro@hotmail.com evargasoro@yahoo.com.mx