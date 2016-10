Plebiscito mató acuerdo. Otra lección

Después que el pacto de paz entre gobierno y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no pasó la prueba democrática de la consulta popular con 50.21 por ciento contra 49.78 de los votos, la milicia guerrillera dispuesta a deponer las armas empezó a retornar a las zonas donde han actuado. El acuerdo contemplaba de inicio que, cinco días después de la firma, los cerca de 5 mil 800 miembros de las FARC debían concentrarse en 27 sectores definidos como albergues transitorios. Ahí permanecer seis meses, tiempo en el que serían juzgados por un sistema de justicia tradicional, prepararían su reincorporación a la vida legal y entregarían 14 mil armas a una representación de la ONU.

Atención a víctimas. El objetivo del sistema de justicia negociado previó juzgar en tribunales especiales los crímenes cometidos por todos los actores del conflicto (guerrilleros, paramilitares y agentes estatales tanto uniformados como civiles) y reparar el daño que alcanzó 260 mil muertos, 45 mil desaparecidos y 6.9 millones de desplazados. La amnistía pactada beneficiaría a los acusados de delitos políticos, pero no cobijaría a responsables de masacres, torturas y violaciones. Quienes confesaran crímenes atroces podrían evitar la cárcel y recibir penas alternativas. De no hacerlo serían declarados culpables y recibirían condenas de ocho a 20 años de prisión.

Tráfico ilegal de estupefacientes. Las FARC aceptaron desde mayo del 2014 (las negociaciones duraron más de 40 meses), poner fin a la producción de drogas en los territorios controlados por ellas y desvincularse del contrabando. Incluyeron un plan de sustitución de cultivos ilícitos en sus zonas de influencia y el gobierno se comprometió a brindar alternativas de sustento a los campesinos que aceptaran el remplazo agrícola. Las partes, reconociendo que Colombia es el mayor productor de cocaína, dicho plan no tendría que ver con el compromiso del gobierno; éste seguiría combatiendo el tráfico de drogas. Para apoyar el desarrollo agrario habría acceso a tierras, créditos y dotación de servicios básicos a territorios rurales asolados por la confrontación violenta interna. Por demás, repartición de tierras y reforma agraria son reclamos históricos de las FARC. Nacieron precisamente de una sublevación campesina en 1964.

Compromiso de seguridad. Una vez desarmadas las FARC se convertirían en movimiento político legal. Por su parte, el gobierno asumía el compromiso de garantizar seguridad para evitar que los militantes fuesen asesinados por paramilitares o fuerzas estatales como sucedió en los años 80 y 90 tras un fallido proceso de paz. Incluso, en caso de que no lograran los votos suficientes, les asignarían 10 escaños en dos periodos legislativos consecutivos en el Congreso compuesto por 268 miembros. El acuerdo general, los representantes de ambas partes, consideraron fundamental refrendarlo en plebiscito, método de consulta popular aceptado por la Corte Constitucional. El ejercicio se llevó a cabo el pasado 2 de octubre. Desafortunadamente, el recuento no favoreció. Triunfó el NO impulsado por el expresidente Álvaro Uribe y su partido Centro Democrático. El pacto, volumen de 297 páginas, pretendía terminar el principal y más antiguo conflicto armado de América. Empero, los promotores del rechazo lo consideraron demasiado generoso; sobre todo que otorgaba impunidad a las FARC y ponía al país en la ruta castro-chavismo de Cuba y Venezuela.

Los protagonistas, seguros o confiando en que tendrían el aval de la mayoría de ciudadanos, no se les ocurrió pensar en un plan B. En consecuencia, desconcertados y derrotados en cierta forma, apenas reaccionaron manifestando disposición de mantener el diálogo y continuar buscando caminos que lleven a la pacificación. En tal sentido, que al jefe de estado y de gobierno colombiano Manuel Santos, lo distingan otorgándole el Premio Nobel de la Paz, resulta esperanzador. Significa reconocimiento y aprobación internacional independientemente de los contrapesos políticos con los que batalla. Por supuesto, merced a los hechos cometidos en tantos años, no se descarta antipatía hacia las FARC; y debe ser tal. Sirvió para hacer ver débil al presidente Santos.

La lección que deja el asunto tiene ver con el exceso de confianza. Tanto del gobierno como de las Fuerzas Revolucionarias. Calcularon mal la aceptación social. Ahora bien tratando de aprender de la experiencia ajena sugiero imaginar cuál sería el resultado en caso de que en México, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se atrevieran a refrendar con la ciudadanía, vía plebiscito nacional, asuntos como los siguientes: las reformas que resultaron del Pacto por México entre PRI, PAN y PRD; la evaluación magisterial rechazada por la CNTE; la pensión y demás beneficios a los expresidentes de la República; el “guardadito” del Poder Judicial para que ministros, magistrados y jueces tengan un retiro complementario que insulta al resto de los servidores públicos; la reelección de diputados, senadores y presidentes municipales; las representaciones plurinominales en el Congreso federal y los estatales; la segunda vuelta electoral para el caso de los candidatos a la Presidencia. Sería saludable para la democracia.