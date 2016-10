Pondrán en marcha Tercera Semana Nacional de Salud

Chilpancingo Gro., Octubre 10.- La Secretaría de Salud de Guerrero, inicia este lunes 10 de octubre tres importantes jornadas: Tercera Semana Nacional de Salud, Campaña de Seguimiento con vacuna SR (Sarampión y Rubéola) en niños de 1 a 4 años de edad y Aplicación de la vacuna Antiinfluenza de la Temporada invernal, para la prevención de las enfermedades evitables por vacunación.

Con el lema: “Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen”, las instituciones del Sector Salud estatal administrarán un total de un millón 359 mil 265 dosis de vacunas, entre las que destacan VPH, Hepatitis B, BCG, Pentavalente Acelular, Triple Viral, Antirotavirus, SR, Antiinfluenza, entre otras.

Además se entregarán dos millones 124 mil 443 complementos que incluyen sobres de vida suero oral, vitamina A, ácido fólico y albendazol, y las actividades propias de estas jornadas tales como, mensajes a madres de familia sobre cuidados y atención de enfermedades diarreicas agudas, respiratorias y tétanos neonatal.

Estás acciones tienen el objetivo de romper en corto tiempo la cadena de transmisión de algunos padecimientos y lograr el control epidemiológico mediante el otorgamiento de acciones simultáneas e integrales para la prevención de las enfermedades evitables por vacunación, diarreas e infecciones respiratorias agudas.

Las actividades se ofrecen de forma gratuita y a toda la población, como en el caso de la Tercera Semana Nacional de Salud 2016, del 10 al 14 de octubre, durante la cual se vacunarán con SRP (Triple Viral) a niñas y niños de nuevo ingreso a la instrucción primaria y a los de 6 años de edad no inscritos en el Sistema Educativo Nacional, que no han recibido la segunda dosis de este biológico.

También se aplicará la primera dosis contra el Virus del Papiloma Humano a niñas de 5º grado de primaria, o bien de 11 años de edad no escolarizadas. Se completan esquemas de vacunación a todos los menores de nueve años, y a embarazadas se aplicará la vacuna contra el tétanos.

Del mismo modo se comenzará con la campaña de Seguimiento con vacuna SR doble viral a niños de 1 a 4 años.

Para estas actividades se colocaran puestos de vacunación fijos y semifijos en unidades de salud y sitios de concentración, brigadas móviles, que forman un total de 2 mil 935 puntos operativos. Asimismo se continuarán otorgando las Cartillas Nacionales de Salud.