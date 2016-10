A tomar confianza

Iguala FC sacó el triunfo en casa ante Texcoco y quiere dejar huella

Iguala, Gro., Octubre 10.- El futbol profesional está de regreso a la Cuna de la Bandera, varios esfuerzos se han hecho, deudas que se han tenido por no contar con una buena administración, pero poco a poco se ha pagado el precio de la novates de contar con un equipo profesional, ahora todo es diferente, las ilusiones siguen vivas de impulsar el futbol de los niños y jóvenes.

La Liga de Futbol Amateur de Iguala que encabeza Crisóforo Tinoco desde su llegada le ha apostado a la sangre nueva, al entrar a los torneos de la Liga Nacional Juvenil Scotiabank Sub-13 y Sub-15, que en su primer experimento logró crecer mucho al llegar a la final de ambas categorías, logrando un subcampeonato y un campeonato, el estar dentro de lo mejor del país, como el título de goleo individual a nivel nacional.

Ahora se hizo un gran esfuerzo para que el futbol profesional regresara con la Tercera División y además un puñado de jóvenes que quiere transcender dejando todo en la cancha, en donde la afición se dio cuenta que es parte de que los igualtecos sobresalgan y dejen huella para que puedan ser vistos por otros clubes, para contar con más igualtecos en el balompié de la categoría oro que es la Liga MX.

El triunfo del viernes por la noche en la primera fecha del Grupo 6 de la Tercera División Profesional, da confianza no sólo al Iguala FC, sino a todos los que aman el futbol, además es de reconocer el gran esfuerzo que han hecho los padres en apoyar a sus hijos en esta travesía del balompié profesional.

Al plantel igualteco se le vio rápido en la cancha en la primera parte, pero en el segundo tiempo bajaron el ritmo, ante el cambio de estrategia que hizo el técnico de Texcoco que apostó a todo.

Santiago Peña es un zaguero que mostró el gran resorteo que tiene, para que de cabeza rematara un balón que quedó suelto dentro del área tras un disparo de “Chapayo” Villegas y en la segunda parte Villegas que es el que más minutos lleva en el futbol profesional de Tercer División, se paró frente al manchón blanco para meter el 2-0 y después vino el 2-1 que ya no se movió y el triunfo fue para la pandilla verde.