Bombazo de Lobatón

El receptor venezolano batea jonrón de 3 carreras para que Nationals supere 5-2 a los Dodgers y empatar la serie en la Nacional

Washington, EU., Octubre 10.- José Lobatón recibió la oportunidad de jugar en la postemporada cuando su compañero Wilson Ramos se lesionó en la última semana de la campaña regular, y el poco utilizado receptor venezolano la aprovechó al máximo.

Lobatón sacudió un jonrón de tres carreras, Daniel Murphy produjo dos más, y el bullpen de Washington lanzó cuatro entradas y dos tercios sin permitir anotación para conducir a los Nationals a una victoria el domingo por 5-2 sobre Los Ángeles Dodgers en el segundo juego de la serie divisional de la Liga Nacional, empatándola a un triunfo por bando.

Los Nationals perdían 2-0 en el cuarto cuando Lobatón, el octavo en el orden ofensivo, les dio la ventaja definitiva al pescar una curva de Rich Hill, luego que el zurdo de los Dodgers concedió un boletó a Murphy y le propinó un pelotazo a otro bateador.

Cuesta imaginarse que algo así iba a ocurrir. Después de todo, Lobatón aportó poco con el bate en 2016, con promedio de .232 en apenas 99 turnos, y de 15-1 frente a pitchers zurdos. Pero ese solitario imparable también fue un jonrón, y contra los Dodgers ante Scott Kazmir en julio.

“Perder a alguien como Wilson fue un golpe durísimo para nosotros”, dijo Lobatón. “Además de ser un compañero de equipo, es mi amigo. Quisiera que aportara cosas buenas en todo momento, pero son cosas que pasan en el béisbol y tenemos que seguir adelante”.

Lobatón ni siquiera fue titular en el primer juego de la serie. El novato dominicano Pedro Severino, con apenas 18 juegos en las mayores, estuvo detrás del plato con Max Scherzer en el montículo.

Los Nationals han tenido que recurrir a Lobatón y Severino, luego que el venezolano Ramos se desgarró un ligamento de rodilla. En una campaña en la que fue seleccionado para su primer Juego de Estrellas, Ramos bateó para .307 y disparó 22 jonrones.

“Ahora mismo, no podemos contar con Wilson. Me toca hacer algo para ayudar al equipo”, indicó Lobatón. “No quiero decir que voy a ser como Wilson y conectar un jonrón y batear sobre .300, pero voy a tratar de ayudar, con mi defensa, jugando fuerte y a ver qué sale. Como pasó hoy, no busqué el jonrón y salió el jonrón. Quizás Wilson puede batear la bola más lejos que yo, pero así es esto. Nosotros tenemos que enfocarnos en salir a jugar al máximo sin importar quién está fuera o no”.

Murphy, el mejor bateador de Washington durante la campaña, se fue de 4-3, con tres sencillos productores de anotación en la quinta y séptima.

Los Dodgers tuvieron ventaja de 2-0 con un batazo de vuelta entera de Corey Seager en el primer episodio y un imparable productor de una carrera de Josh Reddick en el tercero contra Tanner Roark, quien permaneció en el montículo cuatro entradas y un tercio.

Cinco relevistas de los Nationals hicieron el resto del trabajo, con Mark Melancon lanzando el noveno capítulo para obtener el salvamento.

Resumiendo, los campeones de la división Este emplearon la misma fórmula que le dio la victoria a los monarcas del Oeste en el primer partido, y en realidad a lo largo del año: jonrones y apelar a un relevo infranqueable.

Y luego que los Nationals desperdiciaron numerosas oportunidades para anotar en la derrota 4-3 el viernes, esta vez fueron los Dodgers los que no supieron capitalizar las oportunidades: dejaron las bases llenas en tres ocasiones.

La serie a ganar tres de cinco juegos posibles se muda a Los Ángeles para el tercer partido, a realizarse el lunes.

El segundo partido debió disputarse el sábado, cuando fuertes lluvias en la mañana y a primeras horas de la tarde -y un pronóstico de más precipitaciones- forzó la decisión de posponerlo. Pero había dejado de llover poco después de la hora pautada, quedando la sensación que el partido pudo haberse realizado.

Por los Dodgers, el mexicano Adrián González de 5-1. Los cubanos Yasiel Puig de 1-0; y Yasmani Grandal de 3-0. El panameño Carlos Ruiz de 1-0.

Por los Nationals, el venezolano Lobatón de 4-1 con una carrera anotada y tres producidas.