Guadalajara derrota al América

Adolfo Bautista y Diego Martínez dieron el triunfo a las Chivas sobre las Águilas que descontaron por conducto de Reinaldo Navia

Guadalajara, Jal., Octubre 10.- La nostalgia inundó al Coloso de la Calzada Independencia hasta los topes, con el Clásico histórico celebrado este domingo entre ex figuras de Guadalajara y América, cuyo marcador favoreció 2-1 a los tapatíos.

El parón liguero con motivo de la fecha FIFA, significó una oportunidad para traer a la capital jalisciense a viejas glorias de los dos cuadros más representativos y antagónicos del futbol mexicano.

Imposible no contagiarse de añoranza al ver a Ramón Morales y Adolfo Bautista en una combinación, con la pelota terminando al fondo de la red, tal como ocurrió en el primer gol de los rojiblancos, al 6’. Como en los viejos tiempos, el “Bofo” lo celebró a su estilo, arrojando un obsequio a la tribuna.

Del lado de los azulcremas también hubo emociones. Si bien la oportunidad y la ilusión de ver a Salvador Cabañas duró 15 minutos, otros referentes como Reinaldo Navia pudieron deleitar al americanismo. El andino igualó el marcador, venciendo a Oswaldo Sánchez, quien sigue atajando como en sus mejores épocas.

Los más ovacionados por Chivas fueron Adolfo Bautista, Ramón Ramírez, Ramón Morales y Oswaldo Sánchez.

Diego Martínez marcó un golazo en la parte complementaria. El ex lateral derecho, quien fue campeón con Chivas en el 2006, sacó un disparo colocado desde afuera del área, para superar al arquero Alejandro “Gallo” García, arrancando el grito de gol de los casi 50 mil asistentes al Estadio Jalisco.

Con el trofeo conmemorativo y la vuelta olímpica por parte de los jugadores de Chivas, concluyó una fiesta llena de nostalgia y buen futbol.

ALINEACIONES:

Chivas: Javier Ledesma (Oswaldo Sánchez 8’), Héctor Reynoso (Héctor Castro 50’), Joel Sánchez, Paulo César Chávez, Camilo Romero (José Guadalupe Castañeda 36’), Alberto Coyote, Ramón Ramírez (Gonzalo Pineda 21’), Ramón Morales, Adolfo Bautista (Diego Martínez 54’), Benjamín Galindo (Misael Espinoza 50’), Gustavo Nápoles (Ignacio Vázquez 32’) (Sergio Pacheco 54’). DT Fernando Quirarte.

América: Héctor Miguel Zelada (Alejandro García 12’), Juan Hernández, Alfredo González Tahuilán, Isaac Terrazas, Efraín Herrera (Alvin 16’), Francois Omam Biyik ( Braulio Luna 12’), José Antonio Castro (Fabián Estay 37’), Germán Villa, Israel Martínez, Salvador Cabañas (Reinaldo Navia 16’), Andrés Chitiva (Hugo Castillo 38’). DT Daniel Brailovski.