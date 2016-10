Mérito al Maestro: Teófila Román Ochoa

Iguala, Guerrero, Octubre 9.- Teófila Román Ochoa, nació el seis de febrero de 1945, en esta ciudad de Iguala, sus padres: José Román Solís (+) se dedicó a la agricultura y Filiberta Ochoa Mendoza, se dedicó a labores del hogar, procrearon diez hijos: Manuela (+), Tomasa, Juana, Francisca, Bertha, Beatriz, nuestra entrevistada, Marcos, Félix (+) y Reyna.

De pequeña en la década de los 50 no fue al preescolar, pero la mandaban a que aprendiera el silabario, la inscribieron en la Escuela Primaria “Braulio Rodríguez” de esta ciudad de Iguala, donde estudió sus seis grados de este nivel. Al concluir la primaria ingresa al a Escuela Secundaria “Plan de Iguala” (ESPI), donde cursó sus tres años respectivos, recuerda que en ese tiempo estaba como director el maestro Juan Lebroum, pero enseguida llegó el maestro Teófilo Cardoso.

En 1963 ya graduada de secundaria se casó con el maestro César Acevedo Garzón con quien procreó tres hijos: César Octavio, quien trabaja como maestro, además de Sandra y Yesenia estudiaron la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, actualmente disfrutan de la alegría de nueve nietos.

A pesar que se casó muy joven tuvo la oportunidad de estudiar en la Escuela Normal en Educación Primaria en la ciudad de Chilpancingo, dependiente del gobierno del estado; le tocó el Plan de Estudios de cuatro años en el periodo 76-80.

Al terminar la ubican en la Escuela Primaria Rural “Valerio Trujano”, escuela unitaria donde atendían cuatro grados, a ella le correspondía el primero y segundo grados y otra maestra que también era la directora atendía tercero y cuarto grados con casi 100 alumnos en su escuelita. En un par de años se cambia a la Escuela Primaria Rural “Rufito” de la colonia Ruffo Figueroa también de esta ciudad de Iguala, tanto esta escuela como la anterior eran estatales, aquí atendían los seis grados con tres maestros; a ella le correspondió el primero y segundo grado, también tenían casi 100 alumnos.

Al paso de tres años se cambia a la Escuela Primaria Federal “Francisco Villa” de la comunidad de Tepatitlán del municipio de Tepecoacuilco de Trujano, a pesar que era escuela federal y atendían los seis grados sólo eran dos maestras a ella le correspondía atender primero, segundo y tercer grado, con unos 40 alumnos. Después de tres años la cambiaron a la Escuela Primaria Federal “Ignacio Manuel Altamirano” turno matutino de la comunidad de Tuxpan del municipio de Iguala, esta escuela ya era de organización completa y le dieron el primer grado cuando estaba como director el maestro Bérulo Ramos.

En este tiempo del año de 1976 ya trabajaba como maestra de taller en la Escuela Secundaria Experimental No. 2 (hoy Jaime Torres Bodet) de esta ciudad de Iguala, donde de acuerdo a su perfil académico y preparación atendía los talleres de Corte y Confección y Taquimecanografía con 18 horas en el turno vespertino, aquí a pesar de que en ese tiempo se atendían a los alumnos de los tres grados con seis grupos se dividían por secciones “GHI” y “JKL” con todo y esto los grupos eran numerosos; con esto ya casi completaba su tiempo completo 20 horas en la primaria matutina y 18 horas en la secundaria turno vespertino.

Al atender estas escuelas como diez años aproximadamente por situaciones de salud (perdió la voz) mediante gestiones sindicales de la Sección XIV del SNTE, le tramitaron su cambio de actividad de esta manera en la primaria la comisionan en la cooperativa escolar en tanto que en la secundaria en la biblioteca escolar. En poco tiempo la cambiaron con sus dos plazas en las oficinas de la Subcoordinación de Servicios Educativos de la Región Norte (hoy Delegación de Educación) con sede en Iguala y la ubican en el área de Actividades Culturales que estaba a cargo de la maestra Norma Angélica Domínguez, donde atendían todas las actividades de esta rama en todas las escuelas de la región como danza, oratoria y sobretodo cursos y conferencias de corte educativo cultural.

Al paso de seis años en el mismo departamento la ubican en el área de Preparatoria Abierta, donde daban atención a todos los jóvenes y adultos que no habían concluido sus estudios de este nivel, le toca difundir, buscar y rescatar aquellas personas que no tenían terminados estos estudios. Recuerda que trabajaban mucho porque tenían que justificar el movimiento de esta área y era difícil lograr que muchos de ellos determinaran complementar estos estudios, a pesar sólo le tocaba realizar los trámites de registro y seguimiento así como la certificación legal, también le entraba a la labor de busque y rescate de estos estudiantes. Recuerda que había alumnos que en uno o dos años lograban su propósito de concluir este nivel educativo, pero otros se tardaban hasta cinco años para lograr conseguir su objetivo.

Por su mismo problema de salud determina tramitar su pensión total por enfermedad, trámite que concluye en el año 2006 cuando cumplió 28 años seis meses un día, plazo legal para jubilarse una mujer siendo madre y trabajadora de la educación.

Ya jubilada se afilia a la Delegación Sindical de Pensionados y Jubilados que dirige el maestro Constantino Mora donde ya tienen 150 agremiados; le dan una atención casi personal y se reúnen por lo pronto en casa particular en tanto que sus reuniones de información las realizan por la mañana el segundo sábado de cada mes en el Auditorio Municipal de Iguala, desde luego con la esperanza de tener en corto plazo sus propias instalaciones. Pero lo más importante en la completa atención a su familia, ayuda a sus hijos sobre todo en el cuidado de sus nueve nietos.

Antes de terminar dijo: “Gracias por tomarme en cuenta compañero y digo esto porque trabajamos juntos en un tiempo tanto en la secundaria No. 2 como en la No. 3 , sólo cuando uno se jubila sabemos el beneficio que alcanzamos muchos de nosotros, con esta prestación sindical; desde que me jubilé para mi vida ha cambiado, sobre todo en bien de mi salud, la presión y estrés del trabajo me hacían mucho mal por eso seguido me ponía mal, por medio de este periódico les sugiero a todos los compañeros que ya han cumplido con su tiempo para poderse jubilar que lo hagan”. Es por eso que en esta ocasión le damos a Teófila Román Ochoa el título del… ¡Mérito al Maestro!