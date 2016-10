Carne que se consume en Iguala, libre de clembuterol: Rodríguez

|Iguala, Gro., Octubre 9.- La carne de ganado vacuno que se consume en Iguala está libre de clembuterol, aseguró el administrador del Rastro Municipal, Juan Carlos Rodríguez Barrera, porque existe una revisión exhaustiva en las carnes que se producen en dicho rastro.

En entrevista, Juan Carlos Rodríguez Barrera dijo que noche a noche el médico veterinario Pablo Peralta revisa documentación de cada bovino que ingresa al rastro, revisando a la vez las características del bovino y la toma de muestras para que todas las carnes que se producen para comercializarlas estén sanas y de calidad.

Indicó que a Iguala no se trae ganado vacuno en canal, sino sólo en pie, para comercializarla al público en los diversos expendios, principalmente en los mercados de la ciudad. “Todo se revisa para que no se tenga una sustancia indebida como lo es el clembuterol o alguna enfermedad de tuberculosis, que es más grave que la que da en los humanos”.

“No hemos tenido ningún problema, ningún reporte sobre clenbuterol o que haya venido de la secretaria de SAGARPA o la Secretaria de Salud. Hemos demostrado que el rastro está trabajando de acuerdo a las normas sanitarias, y podemos decir que las carnes que se producen están libres de sustancias indebidas”.

“Los introductores que entran al rastro deben de tener un certificado por SAGARPA para poder introducir su ganado como introductor confiable, quien no tiene ese certificado no puede introducir certificados al rastro y eso hace que la carne que se produce en el rastro es totalmente confiable, sana y libre de clembuterol”.