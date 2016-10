Ha registrado Hospital General ocho muertes maternas en el año

Iguala, Gro., Octubre 9.- Reporta el Hospital General de Iguala “Jorge Soberón Acevedo”, ocho muertes maternas en lo que va del año 2016, dio a conocer en entrevista el director de este nosocomio, Santiago Velasco Elizalde.

Explicó que se trata de pacientes muy graves que llegan de otros lugares, "una falleció en Teloloapan, otra que llegó muy grave provenía de una clínica privada y en estas circunstancias, en la región Norte son ocho las personas fallecidas”.

Asimismo dio a conocer el galeno, “en estos fallecimientos se combinan varias cosas, son embarazos complicados, un poco más del descuido de sus familiares, la mala atención de los mismos y la falta de responsabilidad para que lleven a las mujeres embarazadas a que las tengan con un chequeo continuo y que estén en el padrón de las mujeres embarazadas de toda la región Norte, porque es un tema de mucha complicación cuando no protegen y cuidan a las mujeres embarazadas y en ocasiones no sabemos dónde están”.

Velasco Elizalde informó que “el promedio de nacimientos en este Hospital General estriba entre los 290 y trecientos, en ocasiones, un poco más o, menos, sin embargo, atendemos a mujeres embarazadas que probablemente hayan tenido el virus del zika y estamos en espera de los resultados de la prueba específica que se envió al Laboratorio Estatal a la Ciudad de Acapulco y a México, para saber si efectivamente les dio ziia, pero estas mujeres en la actualidad están estables y las estamos vigilando”.

Finalmente, reconoció el director de este nosocomio, que este Hospital General, de dos semanas anteriores, está totalmente saturado; “está llena la terapia de adultos, la terapia de niños, a hospitalización general, no cabe un paciente más, en urgencias es igual y trabajamos a marchas forzadas tanto es así, que ocupamos las mismas camillas para atender en lo que está dentro de nuestras posibilidades de atención a todas y todos los pacientes que así lo requieran”, subrayó.