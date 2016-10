Regresamos a nuestra sección del rock situándonos en el año 1987, cuando la agrupación londinense ya se encontraba con su nueva disquera, la denominada GWR y se disponían a grabar el material que llamarían Rock ´n´ Roll.

La peculiaridad de este disco se encontró en que fue el primero en ser grabado por cuatro miembros, dejando atrás la famosa triada de Motörhead. Esta nueva alineación fue conformada por Lemmy, Phil, Würzel y Campbell, quienes se mantendrían juntos hasta 1992.

La edición original contenía 9 canciones, de las cuales destacaron Eat the Rich, tema que fue compuesto para una película de Peter Richardson en la que aparecía Lemmy y que también contenía canciones del disco anterior; y la canción que abre el disco, llamada Rock ´n´ Roll.

En cuanto a posiciones, el álbum escaló hasta el número 34 en las listas de popularidad británicas.

El disco tuvo éxitos que llevaron a la banda a ser incluida en el Giants of Rock Festival, celebrado en la ciudad de Hämmeenlinna de Finlandia. Aquella actuación fue grabada y posteriormente se lanzó el segundo álbum en vivo de la banda bajo el nombre de No Sleep at All.

Nuevamente, Motörhead tuvo problemas con su disquera, en esta ocasión, el problema fue que GWR cambió el sencillo seleccionado por la banda para su disco en vivo. Esto decantó en situaciones legales que no se resolverían hasta la siguiente década.

Durante todo ese tiempo de conflicto, la banda no pudo publicar ningún nuevo material y no fue hasta que se resolvió el conflicto cuando la agrupación pudo firmar un nuevo contrato con WTG Records, con quienes llegaría el álbum 1916 en marzo de 1991.

El título del álbum proviene de la canción Love Me Forever y que habla acerca de la Primera Guerra Mundial. También se hizo una canción titulada R.A.M.O.N.E.S., misma que sirve de homenaje a la banda de punk del mismo nombre.

El productor que comenzó el disco fue Ed Stasium, quien grabó cuatro canciones antes de ser despedido por Lemmy después de escuchar esos cuatros temas en los que Ed añadiera panderetas y algunas percusiones que no habían sido consentidas por ningún miembro de la agrupación, aunque la versión de Ed dicta que fue él quien se cansó de trabajar con Lemmy y su incontrolable consumo de alcohol y drogas. El lugar de Ed fue tomado por Pete Solley.

El disco se publicó y ganó una nominación a un Premio Grammy en 1992, sin embargo, la presea se la llevó Metallica.

Una consecuente gira fue anunciada, en donde se tocaron ciudades como Japón, Australia, muchos sitios de Inglaterra y algunos cuantos países europeos y una vez terminada la gira la banda se concentró en la ciudad de Los Ángeles.

En la ciudad estadounidense, Motörhead comenzó a preparar su décimo álbum de estudio al que llamaron March ör Die. El estudio seleccionado fue el Music Grinder Studios.

Este disco fue grabado por tres bateristas. El baterista original era Phil Taylor, sin embargo, fue despedido por Lemmy después de Taylor no poder aprenderse I Aint No Nice Guy, por lo que se llamó a Tommy Aldridge, quien se encargó de grabar la mayor parte del álbum, y finalmente, Mikkey Dee grabó el tema Hellraiser.

Posterior al lanzamiento, la banda recibió no muy buenas críticas, a lo que Lemmy manifestó que el disco hubiera sido de los mayores éxitos de la banda si la disquera hubiera dado mayor difusión al videoclip I Aint No Nice Guy, canción en la que participaron como invitados Ozzy Osbourne y Slash.

Con la salida definitiva de Taylor, la nueva alineación la completó Mikkey Dee y para su estreno, la banda volvió a cambiar de sello discográfico, esta vez la seleccionada fue ZYX. En añadidura, también se contrató a un nuevo productor, quien terminó siendo Howard Benson.

Con esta nueva disquera, Motörhead se vio inmerso en los estudios de grabación en 1993, dando como resultado el disco Bastards, que llegaría al mercado en noviembre de ese mismo año.

La línea temática del disco fue variada, pues se tocaron temas como el abuso de menores con la canción Don´t Let Daddy Kiss Me, la guerra con Death or Glory y I´m the Sword, la crítica social con On Your Feet or On Your Knees y el caos con Burner.

La versión original del disco contenía 12 temas y existió una rola extra llamada Jumpin´ Jack Flash, que contó con la participación de Mick Jagger y Keith Richards.

La recepción del material por parte del público fue infinitamente mejor que las dos producciones anteriores e incluso el disco fue evaluado con 4 de 5 estrellas posibles por parte de la Allmusic.

Un detalle que llamó la atención fue que la disquera no quiso realizar copias para vender, sino que solo hizo copias para las estaciones de radio y la banda fue la encargada de financiar la producción de copias para venta al público. El resultado fue tan positivo que la banda pudo lanzar una consecuente gira promocional que los llevaría a realizar varios conciertos en Europa, en Estados unidos, Argentina y hasta Japón.

Durante las presentaciones en Estados Unidos, Motörhead compartió escenarios con Black Sabbath y Morbid Angel. Las fechas se alargarían hasta 1994.

Tras finalizar sus compromisos de presentaciones, la banda regresó a Los Ángeles para comenzar los preparativos de una nueva entrega a la que llamarían Sacrifice.

Para ello, los miembros de la banda utilizaron los Cherokee Studios de Hollywood y esos serían los últimos tiempos de Würzel con la banda, pues, tras finalizar las grabaciones, decidiría no continuar en la agrupación, volviendo la banda a una formación de triada.

Existe una canción que tiene el mismo nombre del disco, y fue utilizada como parte de la banda sonora de la película Romeo y Julieta, en la que Lemmy participa como narrador.

Ya sin Würzel en sus líneas, Motörhead continuó sus proyectos y se volvió a lanzar de gira visitando varias ciudades que ya conocían y agregando a la lista a Santiago de Chile. Aunque tuvieron bastantes fechas para ellos solos, la parte que más destacó de la gira fue cuando se juntaron en gira con Dio y Speedball.

A la par de la gira, la banda alternaba tiempos para grabar el que sería el disco de estudio número 13. El titulo seleccionado fue Overnight Sensation y para su realización se utilizaron los Ocean Studios y el Track House Recording Studios.

Su publicación oficial fue el 15 de octubre de 1996 y aunque disminuyó el sonido por ya contar con una guitarra, el sonido se presentó más duro y agresivo que su antecesor.

El disco fue catalogado como uno de los mejores que publicó la banda durante aquella época, en gran medida por la buena aceptación de medios como la radio y la prensa, lo que a su vez permitió que la distribución del disco fuera basta y adecuada.

Con los ánimos por los aires, Motörhead lanzó una extensa gira mundial que sse tornó especial por la participación de invitados como Todd Campbell, hijo de Phil, y Eddie Clark. Ya en las últimas fechas de esa gira, específicamente en la noche celebrada en la Carling Brixton Academy, la banda contó con la participación del hijo de Lemmy para la ya famosa canción Ace of Spades, y finalmente se concluyó la gira con cuatro exitosas noches en Rusia.

En esos momentos, la banda gozaba de una excelente posición en la escena musical británica, sobre todo por el gran apoyo de promotores que buscaban cerrar fechas a diestra y siniestra en grandes recintos que eran fácilmente abarrotados por Motörhead.

Estas razones apuntaban a que la banda estaba en buen momento para realizar otro álbum en vivo, sin embargo, Lemmy opinó que lo harían después de grabar otro material inédito.

Así pues, Lemmy, Dee y Campbell se reunieron con Howard Benson, su productor, para comenzar a desarrollar el proyecto denominando Snake Bite Love y que llegaría a las estanterías un 10 de marzo del año 1998. El sello discográfico encargado de la distribución del álbum fue BMG.

En total, se contabilizaron 11 temas que tenían el sello musical y lírico de Motörhead.

Posterior al lanzamiento, la banda comenzó su ansiada y esperada gira juntándose con Judas Priest para las fechas de Estados Unidos y una vez concluidos esos conciertos, Motörhead retornó a Europa para finalmente grabar su disco en directo durante su concierto en Hamburgo celebrado el 21 de mayo de 1998, lo que daría como resultado el Everything Louder Than Everyone Else el cual contó con dos discos, totalizando 25 canciones.

Así, Motörhead concluyó el milenio y se preparaban para comenzar la era de los 2000, pero esa parte la platicaremos en la siguiente entrega de #LeyendasDelRock de Diario 21.