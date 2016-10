Que Congreso local resuelva conflicto del basurero en Metlalapa: Leyva

Chilpancingo, Gro., Octubre 8.- El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, afirmó que seguirá insistiendo en promover el relleno sanitario en Matlalapa a pesar de la oposición de las administraciones municipales de Tixtla y Zumpango, porque, dijo, son posiciones “personales” y, en todo caso, dejó la solución del conflicto en manos del Congreso del Estado.

La posición del edil se da un día después de la reunión de los alcaldes perredistas de Tixtla, Hossein Nabor Guillén y de Zumpango, Pablo Higuera Fuentes, con diputados del Congreso del Estado que han intervenido en el tema del relleno sanitario.

Ambos ediles reiteraron su rotunda negativa al proyecto que promueve el alcalde priísta de esta capital para la creación de un relleno sanitario en Matlapapa, municipio de Tixtla.

Leyva Mena señaló que “respeta la posición que tienen; ellos consideran que no es viable, pues ojalá en el Congreso que es un espacio de interactuación, podamos tener una línea de diálogo, precisamente. Si hay un asunto de carácter personal, lo he dicho, que lo salvé la buena política que el Congreso implemente” (sic).

Afirmó que “no podemos dejar de desconocer que tenemos el problema de manera conjunta y que de alguna manera el próximo año, si no nos apuramos en este asunto, pues va a ser muy delicado el asunto que tengamos”.

“Respeto y valoro lo que digan los presidentes municipales, (pero) no estoy de acuerdo, creo que podemos insistir en un asunto intermunicipal porque le va a ayudar a los tres municipios, y tenemos que economizar los esfuerzos y recursos”, añadió.

Leyva Mena consideró que son posiciones “personales” las de los dos presidentes municipales perredistas en su oposición al proyecto e insistió: “sí, es personal la oposición, por eso le pido al Congreso que intervenga; si hay una situación por la cual no hemos podido avanzar, por estilos, por simpatías, por antipatías, por métodos de trabajo o lo que se quiera, no podemos dejar un tema de gobierno, un tema de esa naturaleza por cuestiones de si me cae bien, me cae mal, si me dejó plantado, cosas de esa naturaleza no pueden incidir en una agenda de gobierno importante o trascendente de un municipio” (sic).

Confió que el relleno en Matlalapa prospere pese a la negativa al proyecto, “espero que sí, estoy poniendo mi mejor esfuerzo, hace ocho días platiqué con el presidente de Zumpango (Pablo Higuera) con el ánimo de establecer un acuerdo de colaboración”.

Añadió que ni él, ni el Cabildo de la capital, “tienen una empresa determinada de la basura; estamos contactando a muchas empresas para que nos hagan diversos planteamientos y estamos en un proceso que, inclusive, pueda ser licitado el asunto del basurero, que es lo más adecuado para evitar una danza de ambiciones, que muchas veces impide llegar a buen término este asunto, una licitación pública abierta y de frente a la sociedad será lo mejor” (sic).