Juan Manuel Santos gana Nobel de la Paz

Oslo, Noruega, Octubre 8.- El premio Nobel de la Paz 2016 fue otorgado hoy al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por sus esfuerzos para lograr la paz en su país, tras 50 años de guerra civil.

El Comité noruego del premio Nobel sostuvo que este año el galardón recae en Santos por su intento en lograr la paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y poner fin a la guerra en su país.

El premio, ha explicado el comité, se tiene que ver como un homenaje al pueblo colombiano, que no ha perdido la esperanza de una paz justa. También va dirigido a todas las partes que han contribuido al proceso de paz, un reconocimiento también a las víctimas.

En 2015, el premio de la Paz fue entregado al Cuarteto para el Diálogo Nacional Tunecino.

Aunque el acuerdo fue rechazado por el pueblo colombiano en un referéndum, el Comité noruego del premio Nobel de la Paz considera que el galardón al presidente Santos pueda permitir acelerar la reconciliación y la paz en ese país sudamericano.

La presidenta del Comité del Nobel ha pedido responsabilidad a todas las partes, ahora que los colombianos han dicho no en el referéndum, un no que no significa -señaló- que el proceso de paz haya muerto.

El gobierno colombiano y la guerrilla consiguieron en agosto lo que parecía inalcanzable, poner fin por la vía negociada a más de medio siglo de conflicto armado, un sueño que fue esquivo para el país durante las últimas décadas.

Fueron 45 meses y cinco días de intensas discusiones de los delegados del gobierno y las FARC en La Habana para forjar el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia”, que con sus seis puntos y 297 páginas debía ser la hoja de ruta para un nuevo país.

Pese al rechazo el presidente Santos decidió dialogar con los demás partidos y las FARC se comprometieron a seguir usando la palabra y no las armas. Por ahora, el alto el fuego se ha extendido hasta el 31 de octubre y ambas partes mantienen su apuesta por la paz.





CÓMO ESTÁ FORMADO EL COMITÉ

El Comité del Nobel está formado por cinco personas que son elegidas por el Parlamento de Noruega por un período de seis años.



De acuerdo con la voluntad del fundador del premio, Alfred Nobel, el galardón de la Paz es el único de los cinco que se otorga en Oslo en vez de en Estocolmo.



La ceremonia de entrega siempre se lleva a cabo el mismo día, el 10 de diciembre, la fecha de la muerte de Nobel. El importe de cada uno de los premios Nobel en 2016 es de 8 millones de coronas suecas (932 mil dólares).