Punto de vista...

* La trayectoria política

Para decir la verdad, poca elocuencia basta: Sócrates

Esteban Albarrán Mendoza es un político priista muy joven que ha ganado en poco tiempo espacios de representación popular de gran importancia en Iguala y en Guerrero. Los escaños obtenidos no se le dieron por casualidad. El trabajo constante y la honestidad lo han apuntalado en su carrera política.

La formación profesional y su carisma es otro ingrediente que le ha servido a su paso por los diferentes cargos que ha desempeñado. Desde hace 16 años ha venido ocupando cargos de importancia. Fue secretario particular de la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno del estado de Guerrero. Fungió como secretario de Prensa en el ICADEP-Guerrero.

Los espacios en el interior del gobierno le permitieron escalar en su partido –el PRI-, fue regidor del 2002-2005, fue síndico en el 2009, diputado local propietario en la LVIII Legislatura 2005-2008, además de diputado federal en la 61 Legislatura en 2009-2012 y actualmente presidente municipal de Iguala y senador suplente. Una cosa lo distingue, el trabajo, la honestidad y la transparencia. Eso le ha permitido que su trayectoria esté libre de antecedentes negativos.

Se pueden ir enumerando una serie de referencias y quizás Albarrán Mendoza no tiene la necesidad de recalcar dichos trabajos, porque no pretende caer en “vituperios”, como lo hacían los políticos del pasado. Esa es una realidad. Y la realidad es que ahora pedirá licencia al Congreso de Guerrero, para asumir la titularidad de senador del PRI por Guerrero, en sustitución del ex gobernador René Juárez Cisneros, quien el jueves rindió protesta como subsecretario de Gobernación.

El lenguaje que utiliza es simple y sencillo. Albarrán Mendoza asimiló que a las cosas se les tiene que llamar por su nombre. Lo hizo siendo regidor del Ayuntamiento de Iguala y lo recalca como diputado local, diputado federal, como presidente municipal y ahora como senador. Todo lo sintetiza en una frase: trabajo y honestidad.

Hoy en día sólo espera el resolutivo de su licencia que pidió en el Congreso de Guerrero. El martes será para él definitivo para que se dé fecha y asuma la titularidad en el Senado. Evidentemente sus homólogos ven con buenos ojos el avance político, porque le ayudaría a la gestión ante el gobierno federal.

Esa trayectoria política de Esteban podrá incidir en un mejor desarrollo en los diferentes ámbitos como el turístico, urbano, económico y social. Aunque claro, tiene que haber la cooperación entre el pueblo y gobierno. En fin, es un simple punto de vista.