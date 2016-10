Corruptos corruptores

Después de que se dio a conocer el asunto de la Casa Blanca y todo el revuelo que causó, llegando al despido de Carmen Aristegui de su programa en MVS por haberlo dado a conocer, el presidente Enrique Peña Nieto se vio en la necesidad de pedir perdón a los mexicanos por el suceso y supuestamente su esposa se encargó de devolver el inmueble de las Lomas de Chapultepec a sus propietarios anteriores. Con ello, con pedir perdón, Peña Nieto se asume culpable y con ello acepta que es corrupto.

En ese tenor hace declaraciones y vuelve a insistir que en México todos somos corruptos, tal parece que para él, lo corrupto lo llevamos en la sangre, en la piel. Recalcó que la corrupción en inevitable porque es parte de nuestra cultura. Más todavía: cita a los Evangelios para recordar de Jesús declaró “el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”. “El león cree que todos son de su condición”, reza el refrán popular.

Sabido por todos es que la corrupción está en el sector público así como en el privado. Solamente que en el sector público es una insolencia que se encuentra uno a cada paso. Cada trámite que se desea hacer, lleva implícito el “venga en tres o cuatro días, que esté el jefe para la firma” y el jefe aparece en unos minutos, tan pronto se le desliza un billete al empleado.

Nadie en su sano juicio desea pagar más impuestos, mayor cantidad de lo tasado o señalado en el Presupuesto de Ingresos del Municipio, donde está señalado y autorizado por el Congreso del Estado el costo que cada servicio o trámite que la gente haga ante la autoridad municipal. Ya sea por un acta de matrimonio, de nacimiento o defunción; el costo de las multas por infracciones de tránsito en cada caso, pasarse un alto, estacionarse en lugar prohibido, lo mismo para contratar una toma de agua que pagar una licencia de construcción, etc., pero cuando acudimos a solicitar el servicio o documento requerido, no encontramos la tarifa o costo a la vista del público. Es así como da lugar a que el empleado X pida dinero extra sencillamente porque así se lo indicaron y lo peor es que queda impune su conducta aunque sea denunciada la persona.

El pueblo no es corrupto, las autoridades lo hicieron y lo obligaron a serlo con las condiciones que le impusieron al acudir ante la ventanilla. Los políticos convertidos en funcionarios son los corruptores de la población. Lo vemos en los procesos electorales a candidatos ofreciendo ya no gorras, bolsas, lápices o playeras; ahora ofrecen tinacos, estufas, cemento, varilla, etc., corrompiendo con ello la esencia de la democracia como lo es el voto.

Cuando llegamos ante un grupo del sector público o del sector privado que viven de la tranza y la extorsión, es cuando vemos que nos metimos en un problema.

Cuando trabajé en el sector público conocí el caso de una dama que, en la misma oficina, vendía permisos de otro municipio a menor costo, la denuncié ante mis superiores y la puse a disposición de Recursos Humanos con el consiguiente reclamo: no lo hagas, es novia de fulano. La premiaron ubicándola en mejor posición.

Mientras persista la impunidad ante tanta corrupción, la sociedad mexicana irá degradándose hasta hacer del nuestro un país con la sociedad más corrupta del mundo. Grado nada edificante.