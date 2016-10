Hay que defender presupuesto federal para el campo de Guerrero: Sagarpa

Chilpancingo, Gro., Octubre 8.- El delegado en Guerrero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación (Sagarpa), Mateo Aguirre Arizmendi, hizo un llamado a defender el presupuesto federal de más de dos mil millones de pesos para el campo guerrerense.

El funcionario federal hizo este llamado durante la inauguración de la exposición del Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) en las instalaciones de la Feria de esta capital y que inauguró la presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo Elizundia, esposa del gobernador Héctor Astudillo Flores.

Aguirre Arizmendi dijo en su intervención que el PESA es un programa “de los más sensibles, estamos alzando la voz para que el presupuesto del 2017 no disminuya, debemos hacer un esfuerzo todos, encabezados por el gobernador Héctor Astudillo, porque Guerrero no lo merece”.

Para este año 2016 el gobierno federal ejerce un presupuesto de más de dos mil millones de pesos en el campo guerrerense, y por ello el llamado que ha realizado de manera constante Astudillo Flores a defender el presupuesto para la entidad, para que no se reduzca.

Sobre el acto, Mercedes Calvo afirmó que en el gobierno de Astudillo Flores “una de las prioridades es el campo, hay resultados medibles y se comparten experiencias de proyectos exitosos del PESA”.

La presidenta del DIF estatal señaló que el gobierno de Guerrero está “agradecido con el gobierno federal, porque de los 81 municipios que tenemos, en 66 se implementa el PESA, debemos ser agradecidos y es significativo que tengamos tanto apoyo del gobierno federal”.

En su turno, el secretario estatal de Agricultura, Juan José Castro Justo, señaló que ese programa busca tener un “impacto social, productivo y en el combate de la marginación, es la primera feria estatal del PESA que se muestra lo que se viene haciendo, la inversión es cuantiosa este año a pesar de la disminución se ejercen casi 500 millones de pesos” (sic).

Añadió que esa inversión se hace en mil 470 localidades de 66 municipios, para apoyar a 32 mil familias, “es el programa más importante del combate a la pobreza, trabajan 51 agencias de desarrollo rural. Es importante cuidar el programa entre todos a efecto que tenga en Guerrero el impacto que se requiere para el combate en la pobreza” (sic).