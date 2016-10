Rechazan ayuntamientos de Tixtla y Eduardo Neri el basurero de Metlalapa

Los alcaldes de Eduardo Neri (Zumpango), Pablo Higuera Fuentes, y de Tixtla, Hossein Nabor Guillén, rechazaron ante diputados locales el relleno sanitario intermunicipal de Matlalapa, porque, coincidieron, el proyecto técnico que presentó su homólogo priísta de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, está plagado de irregularidades.

Sostuvieron, además, que Leyva Mena se ha reservado información elemental sobre el impacto ambiental que podría causar a los mantos freáticos de ambas demarcaciones.

Revelaron que el gobernador Héctor Astudillo Flores convocó a los tres alcaldes a una reunión en la que les pidió ponerse de acuerdo sobre un proyecto viable para el relleno sanitario, pero aseguraron que edil capitalino desestimó la petición e insistió en el proyecto de Matlalapa.

Agregaron que ellos (Pablo Higuera Fuentes y Hossein Nabor Guillén) están en la mejor disposición de ayudarle al gobernador, pero no a través de la imposición de MAL, quien asume una postura por demás soberbia.

Higuera Fuentes, coordinador de los alcaldes perredistas, aclaró que no volverá a abordar el tema con Marco Leyva porque su “interlocución está rebasada, porque llevamos un año de discusiones y no avanzamos”, y en ese sentido sugirió seguir con la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien ya les pidió a los tres ediles buscar la solución a este problema.

“Hemos llegado a algunos acuerdos, pero desafortunadamente Marco (Leyva Mena) al último nos dice: ‘voy a preguntarle qué dice él’. No sé si sea por su falta de pericia política, pero yo creo que ha venido obstaculizando ese asunto”, afirmó.

Por su parte, Nabor Guillén dijo que el alcalde capitalino no le ha dado seriedad a los acuerdos, y agregó que se puede reunir con Leyva Mena para analizar la inter municipalidad del relleno sanitario, pero “sin dobles discursos y con un proyecto viable” para los tres municipios, y en un terreno que no genere “ningún conflicto”.

NO ES VIABLE

Los dos alcaldes perredistas se reunieron la tarde de este jueves con los diputados de la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático del Congreso local, a quienes recalcaron su negativa al proyecto que la semana pasada defendió Leyva Mena ante los integrantes del mismo órgano legislativo.

Coincidieron en la construcción de “proyectos individuales”, en donde cada autoridad se haga responsable de solucionar el problema de recolección y destino final de la basura.

Higuera Fuentes y Nabor Guillén informaron que están trabajando en proyectos alternos e independientes, porque además los basureros que actualmente operan tienen capacidad para cuatro años más.

En su exposición, el edil de Tixtla, quien fue acompañado por sus compañeros regidores, reiteró que el Cabildo y la población de su municipio han manifestado abiertamente su rechazo al proyecto porque consideran que no es viable, ya que contaminaría los mantos acuíferos, y eso –sostuvo- lo ha ocultado el alcalde de Chilpancingo.

Advirtió que si Leyva Mena insiste en el proyecto, ejercerán una acción jurisdiccional, cuyos procesos tardan hasta años, y mostró a los diputados una secuencia de fotografías sobre la vegetación y mantos freáticos que se ubican cerca del relleno sanitario que –recalcó- resultarían severamente afectados.

En entrevista, el alcalde de Tixtla pidió a Leyva Mena buscar otras opciones, y agregó que a Tixtla no le conviene el proyecto actual, porque diariamente genera entre 30 y 35 toneladas de basura, mientras que Chilpancingo alcanza hasta las 350 toneladas.

Por su parte, Higuera Fuentes afirmó que su municipio no tiene problemas de basura, pero tampoco capacidad para recibir la de Chilpancingo en su relleno sanitario, en donde se depositan diariamente 35 toneladas. “Me lo llenan en un mes y me corren con todo y basura”, expresó, lo que causó la risa de los diputados.

Dio a conocer que el Consejo de Bienes Comunales de Zumpango le adelantó su rechazo al relleno intermunicipal en su territorio, y también se quejó de la falta de comunicación, cordialidad y tacto político del alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, quien, aseguró, no le ha dado seriedad a los acuerdos, porque cuando alcanzan propuestas de solución al problema, les advierte que primero debe consultarlas con el gobernador.

“Por eso que cada quien se haga responsable de su ámbito de competencia. Soy sensible, pero no irresponsable; tampoco estoy cerrando los ojos a la realidad. Busquemos soluciones, no sólo declaraciones en la prensa”, aseveró.

Anunció que convocará a sesión de Cabildo abierto para que la población, incluidos los integrantes de los Bienes Comunales, expongan su opinión.