Bloquean paterfamilias de la "20 de Noviembre" calles aledañas al mercado

Iguala, Gro., Octubre 7.- Padres de familia de la Escuela Primaria "20 de Noviembre" de Iguala,| bloquearon las esquinas de las calles de Arteaga, Galeana y Obregón a la altura del Mercado Municipal “Adrián Castrejón”, por la falta de tres maestros, además de mantener la toma del plantel educativo por segundo día consecutivo.

A las 6:30 de la tarde de ayer, jueves, los paterfamilias, con pancartas en mano, se distribuyeron en dos grupos para colocarse en las arterias antes citadas atravesando un vehículo particular debido a que las autoridades educativas no les han dado respuesta a su demanda de tres maestros.

En las cartulinas, los inconformes exigen la solución inmediata a su demanda de tres maestros ya que un aproximado de 120 alumnos no tienen clases desde hace más de un año, por lo que ungen a las autoridades educativas a que designen a los tres docentes y puedan sus hijos recibir sus clases.

Los inconformes colocaron cartulinas con las siguientes leyendas: “La sociedad de padres de familia, exigimos la reposición de maestros faltantes en esta institución, nos faltan 3”; “No a la fusión de grupos, queremos a los maestros faltantes desde hace más de un año”; “Cerramos la primaria por falta de maestros. Exigimos pronta solución”, entre otras.

Dijeron estar cansados de que ninguna autoridad dé respuesta definitiva a la situación, por ello tomaron acciones drásticas y piden la comprensión de los automovilistas por afectar la circulación, pero que a través del cierre de calles esperan tener una pronta solución.

Los manifestantes se retiraron después de 50 minutos, en el bloqueo de las esquinas de las calles de Arteaga, Galena y Obregón advirtiendo que este viernes continuarán con la toma indefinida del plantel educativo así como el cierre de calles.