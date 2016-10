Toman trabajadores de Vectores oficinas de Jurisdicción Sanitaria

Iguala, Gro., Octubre 7.- Los trabajadores del Área de Vectores tomaron las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte de la Secretaría de Salud en demanda de que el sindicato de la sección 76 no se meta en “cuestiones operativas”, tras la destitución de la coordinadora Maritza Cambrón González.

No obstante, el jefe jurisdiccional, Felipe Gaspar Aguilar, manifestó que “lo que ellos quieren es que se regularice el manejo independiente que se busca del área de vectores, donde me ponen entre la espada y pared, porque están con un conflicto de intereses por un lado y del otro, en los dos grupos que existen”.

Los trabajadores inconformes –quienes no revelaron sus nombres-, aseguraron que el sindicato y el jefe jurisdiccional se han hecho “compadres” por lo que en su demanda también piden la destitución del jefe jurisdiccional, Felipe Gaspar Aguilar.

Dijeron que desde las 8 de la mañana determinaron tomar las instalaciones de la jurisdicción Sanitaria Zona Norte ante el incumplimiento de acuerdos firmados con antelación. En la entrada al edificio pegaron cartulinas de repudió al jefe jurisdiccional y demandado su salida.

Al preguntarle si ya habían tenido algún dialogo con sus superiores, dijeron que no se encontraba en las oficinas y que tenían conocimiento que se encontraba en la ciudad de México cumpliendo una comisión, al tiempo que aseguraron que no habían dialogado con nadie, pero que el plantón era por tiempo indefinido hasta que les sea resuelto el problema de manera favorable.

Señalaron que el movimiento participa 45 trabajadores de vectores y que, en su mayoría de base, por lo que demandaron también que les regresen sus cuotas sindicales y que los trabajadores de vectores estén en mejores instalaciones, toda vez que donde están es el área donde están los insecticidas.

En tanto, estaba la protesta de los trabajadores de salud en el interior del edificio, a la una y media de la tarde llegaron habitantes de las comunidades Acayahualco y de las colonias Arboledas y las Brisas del municipio Tepecuacuilco, inmediatamente empezaron a sacar cartulinas en apoyo a la doctora Ana Lilia Godoy porque pretenden despedirla del centro de salud de esas comunidades.

Los vecinos inconformes manifestaron que personal del centro de salud juntaron firmas para destituir a la doctora Godoy “cuando todos la apoyamos porque es una buena doctora, nos atiende muy bien, en cambio hay otra doctora de apellido López que no nos da la atención adecuada”.

Advirtieron que ellos iban a manifestarse en la jurisdicción y a entregarle unos oficios al jefe jurisdiccional “pero si insisten en destituir a la doctora tomaremos este edificio y pediremos la salida del jefe jurisdiccional”, expresó un manifestante.

En tanto, Gaspar Aguilar dijo que un grupo de los dos que hay en el departamento de vectores se presentó este día en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 02 para manifestarse ante el derecho que dicen tener como trabajadores para mostrar sus inconformidades en cuanto a la manipulación de viáticos que es necesario que nosotros revisemos se estén aplicando como se debe.

Dijo en cuanto a las pancartas que colocaron en la fachada del inmueble que alberga a la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte plasmaron mi destitución y les puse el cargo en la mesa, pero dijeron que no es esa la cuestión. “Hay dos grupos que tienen sus intereses particulares “unos tienen razón y otros no, pero en este momento no le puedo dar la razón a uno, ni a otro, porque se obstaculiza la operatividad de los programas”.

Finalmente aseguró que hoy jueves salió a trabajar una cantidad importante de trabajadores, que permitió que se siga manteniendo el trabajo que se realiza y no vamos a vernos afectados, “el día de mañana también están siendo convocados y dentro de lo que demandan sus intereses de un lado y otro, para que salgan a trabajar los que no quieran parar labores, nuestro trabajo es escuchar a ambas partes.”