Hoy, final de Premier

Iguala, Gro., Octubre 7.- Todo se encuentra listo para que hoy viernes en el patio central de la Unidad Deportiva de Iguala se esté jugando la gran final del torneo de Apertura 2016 de la categoría Premier entre el Independiente y el Unión Iguala.

Estas dos escuadras fueron las mejores del torneo regular en la Liga de Futbol Amateur de Iguala y ahora estarán frente a frente en busca del título, en donde el Independiente quiere coronar su gran campaña, ya que en el torneo regular y en la liguilla no ha conocido la derrota; mientras que el Unión Iguala tiene hambre de triunfo.

La oncena del Independiente en lo que va del torneo no ha perdido ningún cotejo y en la ronda de semifinales fue donde sufrió un poco para avanzar a la gran final dejando en el camino al cuadro de Hytera Team con un marcador global de 4-1.

Los “unionistas” sufrieron en serio en las semifinales, ya que se midieron con el Real Sociedad que en la ida empataron a cero goles, para que en la vuelta los “caramelos” lograran un triunfo de 3-2 para estar peleando la corona.

La gran final está pactada para las 16:30 horas, en donde no hay favorito, ya que los “caramelos” en la liguilla fue donde mostraron su mejor estilo de juego, mientras que el Independiente quiere terminar invicto en este campeonato.