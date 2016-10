Esteban iría al Senado y Herón a la presidencia

Iguala, Gro., Octubre 6.- Luego de que el senador René Juárez Cisneros pidiera licencia para separarse del cargo, el actual presidente municipal de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza, quien es suplente de Juárez Cisneros, asumiría la titularidad de la curul que dejó vacante el ex gobernador guerrerense en la Cámara Alta.

A su vez, el doctor Herón Delgado Castañeda, quien es suplente de Albarrán Mendoza y que actualmente se desempeña como subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud del gobierno del estado, arribaría a la alcaldía de Iguala.

Este miércoles, al mediodía se supo la noticia de que el senador René Juárez Cisneros solicitó licencia indefinida para separarse del Senado, para llegar al gabinete del presidente Enrique Peña Nieto como subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, misma que le fue aprobada.

Al momento de darse a conocer esta información, el alcalde igualteco Esteban Albarrán Mendoza, acudió a la ciudad de Chilpancingo para sostener una reunión en Casa Guerrero con el gobernador Héctor Astudillo Flores, en la que también estuvo presente Herón Delgado Castañeda, para tratar asunto referentes al municipio igualteco.

Sin que hasta el momento haya una versión oficial, en dicha reunión se habría definido que Esteban Albarrán asuma la Senaduría y Herón Delgado llegue a la alcaldía igualteca.

Luego de finalizar una sesión de Cabildo, el primer edil Albarrán Mendoza, se trasladó a la capital del estado.

En breve entrevista, señaló que ya tenía confirmada la licencia otorgada al senador René Juárez, pero que todavía no definía si asumiría el cargo, “estoy enterado de la licencia que solicitó el senador. Me enteré hace un par de horas, me tomó por sorpresa y estaremos analizando si asumimos o no la Senaduría en las próximas horas”.

Indicó que el Senado de la República tendrá que enviarle una notificación que debe ser en los próximos días, en el que también le requerirán una serie de documentos, “y será en ese momento que haremos lo que corresponda”.

Respecto a la posibilidad de que Albarrán Mendoza deje el cargo de presidente municipal y se integre al Senado hubo diversas opiniones. Hubo quienes consideraron que “será bueno para su carrera política, porque estará en las grandes ligas”, otros consideraron que podría no dejarle una buena imagen.

Para algunos funcionarios y ediles cercanos al alcalde, el ascenso de Albarrán Mendoza a una Senaduría “sería de mucho beneficio para el estado de Guerrero y para el municipio de Iguala”, pues recordaron que cuando fue diputado federal gestionó importantes recursos para los municipios del Distrito 02 que representó, así como para otros de esta región Norte y le dio seguimiento al proyecto del Acuaférico en Iguala “y ahora como senador podrá hacer mucho más cosas en beneficio de la Cuna de la Bandera”.

OTORGA SENADO LICENCIA A RENÉ JUÁREZ; RECONOCEN SU LABOR COMO LEGISLADOR

Luego de hacer un amplio reconocimiento por su labor legislativa, durante los últimos cuatro años, el Pleno del Senado de la República concedió licencia al priista René Juárez Cisneros, para separarse de su encargo en la Cámara Alta.

Senadores de todas las fracciones parlamentarias destacaron el desempeño del legislador por el estado de Guerrero, al asegurar que la experiencia y capacidad de diálogo contribuyeron a la construcción de acuerdos en las diversas iniciativas que fueron aprobadas en las LXII y la LXIII Legislaturas.

En su intervención, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón consideró que en su nueva responsabilidad René Juárez seguirá trabajando por el bien del país porque es un hombre que tiene inteligencia y sobre todo, capacidad de negociar en los momentos difíciles que vive nuestro país.

“Ha sido invitado por un Presidente que ha probado su prestigio por transformar este país y necesita de hombres de talento, de inteligencia, pero sobre todo, de hombres que tengan capacidad de negociar en los momentos difíciles que vive nuestro país”, señaló.

Por su parte, el coordinador del PRD, Miguel Barbosa Huerta calificó a Juárez Cisneros como un hombre talentoso y de gran experiencia, maestro de generaciones en la forma de hacer política, que seguirá seguramente en un cargo relacionado con la gobernanza del país.