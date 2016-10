Devoraron su invicto

Pumas le propinó su primera derrota a Hotel Thaiz en 3 sets

Iguala, Gro., Octubre 6.- Una demostración de buen volibol provocó que el conjunto de Pumas lograra salir con el brazo en alto frente a Hotel Thaiz, en el marco de la fecha 4 del torneo Infantil Mixto de Volibol “Roberto Serrano Mazón”, en donde el conjunto “hotelero” llegó con tres victorias en fila que lo ponían como ligero favorito, pero a la hora de saltar al escenario los “felinos” salieron con el brazo en alto con parciales de 25-23, 22-25 y 17-15.

Para el arranque del cotejo el conjunto de los Pumas hizo de las suyas con algunos remates para ir sumando puntos; el regreso de Hotel Thaiz no se hizo esperar y en un abrir y cerrar de ojos logró emparejar la situación y cuando todo estaba más tenso los “felinos” tuvieron la capacidad para liquidar el primer episodio con números de 25-23.

En el segundo periodo la reacción de los “hoteleros” no se hizo esperar y lograron meter presión, Pumas hizo todo lo posible para detenerlos pero no fue suficiente para evitar la caída con marcador de 25-22.

En el último periodo el duelo fue tenso, de un lado y otro se negaron a caer, esto provocó que se tuviera que definir más allá de sus límites y en el cierre de este set fue el conjunto de Pumas el que logró hacer daño para sellar este triunfo que significó para ellos su cuarta victoria en fila.

En más del torneo, Consentidos no se guardó nada para vencer a Pemex Kids con marcadores de 25-7 y 25-8; Big Citrus confirmó su buen momento para derrotar a Máquina en dos sets que se escribieron 25-19 y 25-16; en el último partido de esta fecha 4, Coyco se impuso en dos episodios a Pemex, los números de esta batalla se detuvieron en 25-15 y 25-17.