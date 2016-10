El peligro de la indiferencia

Hace unos días en un curso se le preguntó a un compañero, “Si te concedieran un deseo para mejorar al mundo, ¿qué pedirías?”. Antes de escuchar lo que había contestado, en mi cabeza surgieron diferentes posibilidades de respuestas.

En menos de un par de segundos yo había pensado sobre lo diferente que sería un mundo en donde todos tuvieran acceso a la educación, o en donde no existiera el hambre y también la posibilidad de un mundo en el que la equidad de género fuera real. Tuve un conflicto para priorizar mis tres opciones en tan corto tiempo.

Sin embargo, su respuesta no incluía ninguno de estos temas que yo creí esenciales. Él respondió, “Que todos tuvieran empatía.” Su respuesta me pareció un poco vaga al principio. No obstante, al analizarla me di cuenta que no podría existir otra mejor. La mejor manera de reparar al mundo es siendo más humanos, siendo más empáticos.

¿Qué nos hace humanos? Algunos pensarán inmediatamente en la capacidad de racionar y reflexionar; somos una especie que puede pensar en la proyección del futuro o recordar el pasado. Los humanos somos los únicos seres conscientes de nuestra muerte.

Pero, ¿a caso eso es lo único que nos define como humanos? En lo personal, creo que más allá de nuestras capacidades racionales. Cuando pienso en nuestra “humanidad” me viene a la mente la sensibilidad emocional de las personas hacia otras. Una persona humana es aquella capaz de sentir compasión y comprensión; La humanidad es la capacidad de ser empáticos.

En la actualidad, existe un cáncer que paulatinamente está destruyendo la esencia del humano. Éste aborrecible mal es la indiferencia. Ser indiferente se refiere a tener un estado de ánimo apático en donde no existe una atracción o rechazo hacia algo o alguien.

No nacimos indiferentes, al contrario, en nuestra temprana edad estamos conscientes del “otro”. Es decir, tenemos interés en lo que le suceda o cómo se sienta el otro. Tal vez este interés nazca por un sentido de curiosidad primeramente. No obstante, un menor querrá entender la situación del otro. “¿Por qué está llorando? ¿Por qué se lastimó?” Los niños no asumen, quieren comprender. La indiferencia es aprendida y adquirida con el tiempo.

No debemos confundir la indiferencia con la ignorancia. Muchos abogan que la apatía que se tiene por mejorar la situación de nuestro mundo o nuestro país se debe a la ignorancia o inconsciencia de la gente. “La gente no sabe por eso no hacen nada.” No obstante, yo me pregunto, ¿realmente somos ignorantes de lo que ocurre?¿A caso es por eso que no se ha hecho nada para cambiar lo que no es justo y correcto? Tenemos conocimiento de las injusticias que suceden alrededor de nosotros tanto en México como en el mundo.

De acuerdo al Informe Anual del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta diciembre del 2015 estaban reportadas 26 mil 898 personas como desaparecidas o no localizadas del fuero común. En el mes de agosto de este mismo año el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) dio a conocer el registro de dos mil 147 víctimas de homicidio doloso, un record en lo que va del sexenio. Actualmente, de acuerdo a un estudio hecho por la UNICEF, el 53.9% de los menores viven en situación de pobreza. Y un alto porcentaje también está presente en la población de la tercera edad. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 43.7 por ciento de adultos mayores se encuentran en situación de pobreza multidimensional.

A nivel global, se calcula que en promedio cada minuto 24 personas son obligadas a fugarse de sus viviendas en búsqueda de protección en otro lugar, ya sea dentro de las fronteras de su país o en otros países. Una de cada 113 personas en el mundo es un solicitante de asilo, un desplazado interno o un refugiado. Y son tres los países en donde sale el 50% de la población refugiada, Siria, Afganistán y Somalia. Estos datos son emitidos por ACNUR, la agencia de la ONU para refugiados.

De acuerdo al Banco Mundial de alimentos, en el mundo uno de cada nueve personas no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa. Y casi la mitad (45%) de las muertes en niños menores de cinco años se debe a una nutrición deficiente.

La realidad es que pesar de que ahora, más que en cualquier momento de nuestra historia, estamos mejor comunicados y tenemos la posibilidad de informarnos gracias a los avances tecnológicos, esto no ha sido acompañado por un aumento de empatía. Al contrario, día a día nos volvemos menos sensibles con lo que ocurre a nuestro alrededor. Se conoce la situación, sin embargo, ésta no emana ninguna reacción.

Eso es lo más peligroso de la indiferencia nos volvemos más tolerantes a las inmoralidades y más indolentes por lo ajeno. La indiferencia es un mal más peligroso que el odio, hace que las personas buenas sean cómplices de la injusticia.

Hoy en día, el ver el sufrimiento ajeno no es suficiente. Cada vez es más necesario recurrir a medios extremos para movilizar a la gente. Y aún así, tristemente, parece que el “morbo” sigue siendo mayor detonante para que la gente se interese en algo. Pocos son los que realmente sienten empatía. ¿Cuántos videos o imágenes se comparten diariamente en las redes sociales donde aparecen niños heridos, con hambre, animales en situación de abandono? ¿Cuántas veces los hemos compartido y seguidamente hecho algo para cambiarlo? Pocos.

Sabemos que hay injusticias en el mundo, o por lo menos lo sabe la gente que tiene la competencia de hacer algo, por lo que no se trata de ignorancia ni tampoco de incapacidad. A lo largo de las últimas décadas hemos logrado superarnos en muchos sentidos. Los avances tecnológicos nos han facilitado la movilización y comunicación. La investigación, acompañada con la tecnología, ha logrado optimizar los procesos y mejorar los métodos en los diferentes sectores. Hemos podido aprovechar mejor nuestros recursos naturales y descubierto soluciones a problemas que nos limitaban para desarrollarnos plenamente.

No obstante, a pesar de que tenemos las formas y medios para combatir el hambre, no lo hacemos. A pesar de que podríamos prevenir muchas enfermedades, no lo hacemos. A pesar de que podríamos terminar con la trata de personas o explotación infantil, no lo hacemos. A pesar de que podríamos acabar con muchas injusticias, no lo hacemos. Hemos dejado que la indiferencia arrebate nuestra esencia como humanos.

Mi compañero tenía razón, la mejor manera de mejorar nuestro mundo es siendo empáticos. Una persona empática no puede ignorar el dolor ajeno. Una persona que es capaz de sentir lo que la otra persona siente, buscará la forma de que no haya sufrimiento. Una persona humana no dejará que existan injusticias.