CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. De ninguna manera este Comentario a Tiempo es contrario a nuestra forma de conformar nuestras entregas puesto que muchas veces hemos recurrido a las poemas, al fin hijo de poeta y sobrino del insigne “Cantor de los Obreros”, Fernando Celada Miranda, sin embargo, el de hoy está dedicado a una sola obra, misma a la que recurrió, al romper viejos moldes, el flamante gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, para indicar a sus colaboradores el derrotero y la línea de conducta de su gobierno que se inicia. Así de claro fue su mensaje que nos cimbró a todos los presentes:

“Quiero, si me permiten, recordar a quienes serán mis colaboradores en la nueva administración, que nuestra misión es servir, estamos aquí para acatar el mandato del pueblo libre y soberano de Tamaulipas, y que ante la sociedad, el rostro del gobierno es el del funcionario, que lo atiende, y para ustedes, quiero compartir un texto y un poema que va de la mano con la manera de pensar, el titulo de este poema es “Mi alma tiene prisa”, del también novelista brasileño Mario de Andrade:

“Conté mis años, 49, y descubrí, que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante, que el que viví hasta ahora…

Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces: los primeros los comió con agrado, pero, cuando se dio cuenta que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente.

Ya no tengo tiempo para reuniones interminables, donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada si no se tiene voluntad política.

Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido.

Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades.

No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados.

No tolero a manipuladores y oportunistas.

Me molestan los envidiosos, que tratan de desacreditar a los más capaces, para apropiarse de sus lugares, talentos y logros.

Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos.

Mi tiempo es escaso como para discutir títulos.

Quiero la esencia, mi alma tiene prisa…

Sin muchos dulces en el paquete…

Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana.

Que sepa reír, de sus errores.

Que no se envanezca, con sus triunfos.

Que no se considere electa, antes de tiempo.

Que no huya de sus responsabilidades.

Que defienda la dignidad humana.

Y que desee tan sólo andar del lado de la verdad y la honradez.

Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena.

Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el corazón de las personas…

Gente a quien los golpes de la vida, le enseñó a crecer con toques suaves en el alma.Sí… tengo prisa… tengo prisa por vivir con la intensidad que sólo la madurez puede dar.

Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan…

Estoy seguro que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido.

Mi meta… mi meta es llegar al fin satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia.

Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que sólo tienes una”.

Al final, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, expresó: Ahora les habla su gobernador, Tamaulipas, Tamaulipas tiene prisa, Tamaulipas tiene prisa en salir adelante, Tamaulipas tiene prisa de restablecer el orden y su estado de derecho, Tamaulipas tiene prisa de que regrese la paz y la tranquilidad, Tamaulipas tiene prisa a que podamos regresarle su libertad y su grandeza.

El llamado es al mismo tiempo imperativo y humano; al que le quede el saco que se lo ponga. Es de esperarse que todos lo comprendan y que se inicie el nuevo derrotero de Tamaulipas.

