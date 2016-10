Muere mario Almada a la edad de 94 años

El actor mexicano Mario Almada falleció este martes a la edad de 94 años, afirmó la actriz Laura Zapata a través de su cuenta de Twitter.

“Mi más sentido pésame, mis condolencias a la familia del querido Mario Almada que acaba de fallecer”, escribió Laura Zapata en la red social.

Nacido en Huatabampo, Sonora un 7 de enero de 1922, Mario Almada Otero fue un actor con una prolífica carrera en el cine mexicano de acción, en el que su papel característico fue el de justiciero.

“Es una muerte lamentable, un ícono de la cultura y que puso en alto al municipio, estoy en espera de que me dé más información, estamos con la familia Almada en este difícil momento”, expresó por su parte Heliodoro Soto Holguín, presidente municipal de Huatabampo, Sonora.

De acuerdo con medios locales, ciudadanos y autoridades de Huatabampo están a la espera de saber si los restos del actor Mario Almada serán sepultados en la tierra de los generales, toda vez que se reporta que su fallecimiento ocurrió en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

El alcalde de Huatabampo, Heliodoro Soto Holguín se comunicó vía telefónica con Mario Almada Junior, quien le dijo que aún no determinan el paradero final de los restos del actor.

Agregó que los restos se encuentran en Cuernavaca, lugar donde perdió la vida el actor a los 94 años de edad.