Denuncian desaparición de vecino de Coacoyula

Iguala, Gro., Octubre 5.- Denuncian la misteriosa desaparición de vecino de la comunidad de Coacoyula, la camioneta de la empresa para la cual trabaja fue localizada abandonada en la entrada de la misma comunidad.

En relación a los hechos, los familiares del joven de nombre Ricardo Zahuantitla "N", de 28 años de edad, con domicilio conocido en la misma comunidad de Coacoyula municipio de Iguala, trabaja para una empresa con razón social “Pollos Laura”.

Mencionaron que el lunes salió a trabajar como todos los días, pero que un integrante de la familia al pasar por la entrada de dicha comunidad, observó una camioneta de la marca Nissan, color roja, propiedad de la empresa para la cual trabaja el agraviado, misma que la tiene bajo resguardo para el buen desempeño de su trabajo.

El familiar al ver la camioneta pensó que el agraviado estaba ahí, por lo que se detuvo para saludarlo, pero resultó que Ricardo no estaba en la unidad y esta estaba abandonada con las puertas abiertas.

De inmediato fue a la casa de Ricardo a buscarlo y al no encontrarlo empezó la preocupación debido a que por ningún lado lo encontraron. Ante tal situación y por la desesperación de no saber nada del agraviado, decidieron pedir apoyo policiaco para que les ayude a dar con el paradero de la víctima, ya que temen que algo malo le haya pasado.