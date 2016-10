Al menos 3 muertos y 4 heridos en asalto a urvan

Chilpancingo, Gro., Octubre 5.- Los ocupantes de una urvan del servicio público de la ruta Chilpancingo-Tixtla fueron asaltados y atacados a balazos pasadas las 17:00 horas de este martes, lo que dejó al menos un saldo tres hombres muertos y cuatro personas más heridas, entre ellas un menor de edad y una mujer.

Este hecho ocurrió a la altura del kilómetro 4 del viejo libramiento con dirección a Tixtla, donde según versiones policiacas, seis sujetos dotados con armas largas que viajaban en un auto compacto color azul se le cerraron la urvan del servicio público, obligando al conductor a orillar la unidad.

Los sujetos se bajaron del auto compacto y encañonaron al conductor y después bajaron a todos los pasajeros, hombres, jóvenes, mujeres y niños, a los que uno a uno, con palabras altisonantes y voz de mando les exigieron que les entregaran sus pertenencias y dinero en efectivo que trajeran.

Los pasajeros que, sumamente nerviosos y que no podían sacar sus pertenencias rápidamente, molestaba a los asaltantes, quienes no los esperaban y detonaban sus armas contra ellos, cayendo en un primer momento dos hombres muertos entre la cuneta y la hierba de la vía federal. Los dos presentaban balazos en la cabeza.

Una mujer identificada como María Teresa “N”, de 42 años, la que se tardó en desprenderse una mariconera de la cintura para entregársela a los asaltantes, le dispararon en el tórax, cayendo al piso donde quedó gravemente herida, misma que fue auxiliada por paramédicos de Protección Civil del estado y trasladada al Hospital General “Raymundo Abarca Alarcón” al igual que un hombre desconocido de aproximados 45 años, el que falleció en el nosocomio por un balazo que recibió en la cabeza, el cual vestía camisa de manga larga color blanco y pantalón de mezclilla azul marino.

Al mismo nosocomio fue ingresado al área de urgencias Bernardo Meza “N”, de 24 años de edad, también lesionado de bala.

Alexis Anzures “N” de 8 años, herido de bala en la cadera fue trasladado por la Cruz Roja al Hospital Militar y Ramiro Acevedo Ramírez, de 41 años, con diagnóstico de herida por arma de fuego fue trasladado al hospital general.

Por la versión de una mujer, los asaltantes también dispararon contra los automovilistas que pasaban por la carretera y después se subieron a su unidad y se dieron a la fuga con dirección a Chilpancingo.

De manera no oficial se dijo en el lugar que la cifra de heridos podría aumentar porque a varios los auxiliaron automovilistas que pasaban por el lugar.

La circulación fue impedida por varias horas mientras peritos realizaban las diligencias de ley.

Policías federales, estatales, municipales y efectivos del Ejército llegaron a resguardar la zona.

Por la noche circuló el audio de una mujer que cuenta que su madre viajaba en la urvan, quien le habría comentado que entre los heridos o muertos podría haber estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro” de Ayotzinapa, los que durante el trayecto le comentaron que regresaban al internado después de realizar sus prácticas docentes.