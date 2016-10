Bienvenidos operativos en deshuesaderos: Juan León

Iguala, Gro., Octubre 5.- El presidente de la Unión de Mecánicos y Deshuesaderos del Valle de Iguala, Juan León Hernández, dio la bienvenida a los operativos en los deshuesaderos implementados como parte de la nueva estrategia nacional de seguridad pública, porque de esa forma podrán corroborar que en dichas negociaciones no existen ventas de piezas automotrices robadas.

En entrevista, León Hernández dijo que en cada una de las negociaciones de los mecánicos, eléctricos y deshuesaderos cuentan con la leyenda de que la única compra de carros que llegan hacer es con factura y si es una unidad americana con su factura y totalmente legalizado para dar la certidumbre a los consumidores.

“Nosotros estamos recibiendo con buen agrado las revisiones. Hasta ahora sólo han hecho la revisión del deshuesadero Suárez. Les decimos que en Iguala no tenemos carros robados y estamos abiertos a cualquier revisión”.

“No hemos declarado nada en contra. Si hay operativos que se hagan. En los deshuesaderos cuando llegan a comprar un carro se les requiere de la factura, título de propiedad. No hay ningún carro chueco, todo lo tenemos en orden”.

Asimismo, dijo los operativos son muy buenos y de esa manera les ayudaría a todos, que en dichas negociaciones están en orden y que su operatividad se realiza de acuerdo a la Ley, lo cual da certeza a los consumidores.