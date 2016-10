CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. El mensaje a la sociedad tamaulipeca del flamante gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue un discurso de compromisos y al mismo tiempo de fuerte contenido ante un estado sumido en la inseguridad, con un endeudamiento casi de quiebra y, lo más grave, con un desarticulado tejido social.

Una frase destacó al principio, cuando al dirigirse a los gobernadores de los diferentes estados que le acompañaban, les expresó: “quiero aprender de ustedes, pero a la vez trabajar de la mano para hacer un mejor México”.

Desde luego que fue el preámbulo de su propuesta a los que llamó sus amigos de los estados vecinos, de Veracruz gobernador electo Miguel Ángel Yunes, Jaime Rodríguez de Nuevo León y a Juan Manuel Carrera de San Luis Potosí. “A ustedes, les quiero decir que encontrarán en mí no solamente a un buen vecino, sino a un buen aliado, a un amigo que está dispuesto a trabajar en todo momento de manera coordinada con ustedes.”

Y vino la novedosa propuesta: “quiero aprovechar si me permiten, para proponerles respetuosamente la creación de una policía interestatal y un centro regional de mando y operación con tareas específicas en nuestras colindancias, sin invadir responsabilidades y competencias, con tecnología de punta e inteligencia compartida, para precisamente cerrarle el paso a la delincuencia, a esta delincuencia que saca ventaja ante las fronteras, para que seamos más fuertes y para que juntos protejamos a nuestras familias.

Desde luego, aseguró que “mantendremos una relación institucional y de respeto con el ejecutivo federal, con la finalidad de traer paz y seguridad a Tamaulipas y corregir la compleja situación financiera del estado”.

Destacó la presencia del licenciado Renato Sales Heredia, comisionado de Seguridad Nacional, porque representa no solamente el interés que tiene el Gobierno Federal de apoyar y respaldar a este gobierno en una tarea que es de todos, restablecer la paz y la seguridad en nuestro estado.

Luego, institucional, agregó: “Que no quede la menor duda, trabajando juntos los tres órdenes de gobierno, el federal, mi gobierno estatal, y gobiernos municipales, en unidad con la ciudadanía, lograremos regresarle a Tamaulipas su grandeza”, es aquí, agregó, “donde me queda claro que todos aquellos proyectos, acciones, programas, se podrían quedar en un catálogo de buenas intenciones, si no actuamos con la firmeza, con determinación y con voluntad política para recuperar la seguridad que necesitamos los tamaulipecos”.

“Para ello utilizaré todos los instrumentos necesarios a mi alcance, sé que contaré con el respaldo del Gobierno Federal, con la comprensión de los gobiernos municipales, de que vamos a combatir vicios muy arraigados que han lastimado mucho a las familias en Tamaulipas, les aseguro que unidos recuperemos la paz y la seguridad de Tamaulipas, es la única manera de sacar adelante a nuestro estado, uniendo esfuerzos los tres órdenes de gobierno y la sociedad tamaulipeca, Recuperaremos el tejido social de nuestro estado”.

Ese y no otro, es el mayor reto del flamante gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx, y www.clubprimeraplana.com.mx