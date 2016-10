Octubre, mes de mayor riesgo por los fenómenos naturales: P. Civil

Chilpancingo, Gro., Octubre 4.- El secretario de Protección Civil del gobierno estatal, Marco César Mayares Salvador dijo que con base al pronóstico meteorológico se esperan “tormentas locales” para Guerrero, por lo cual pidió a la población implementar medidas de prevención.

Precisó que estas tormentas, las cuales ya se han registrado en algunas zonas, podrían estar acompañadas por actividad eléctrica. “Hasta el momento ninguna ha representado un riesgo para la población”, indicó.

El funcionario precisó que la temporada de lluvia terminará formalmente el 30 de noviembre y advirtió que en este mes de octubre es cuando más riesgos existen, como ha ocurrido con los huracanes Paulina y Trudy, recordó.

“Hasta ahorita no ha habido una situación de riesgo por lluvia, pero estamos en zona de formación de ciclones altamente sistémica y por eso tenemos que esperar los próximos boletines y revisiones del centro de monitoreo”, sostuvo.

Cuestionado sobre los daños que han causado las lluvias, Mayares indicó que la temporada ha tenido una “gran cantidad de afectaciones”, principalmente durante el 3 y 4 de septiembre, aunque no se reportan personas fallecidas ni lesionadas.

Comentó que en ese y otros casos se han activado los protocolos de coordinación con los 81 ayuntamientos mediante los tres órdenes de gobierno para salvaguardar la integridad física, entorno y patrimonio de las familias.

Dio a conocer que de esa jornada de lluvias, tienen un registro de 2 mil 600 viviendas afectadas por inundaciones, de las cuales 9 resultaron con daños estructurales debido a que estaban construidas de adobe.

Así como derrumbes en varios tramos carreteros, puentes afectados, derrumbes y deslaves que se están atendiendo gradualmente.

“Ha sido importante el trabajo que han realizado los municipios en materia preventiva, lo importante es seguir reforzando los trabajos de limpieza de barrancas, ríos y arroyos por el arrastre que generan las lluvias, es importante retirarlo”, dijo.

No obstante, Mayares Salvador agregó que la sociedad también debe participar con las autoridades estatales a generar medidas efectivas de protección.

“El gobierno tiene la obligación en el aspecto preventivo, pero también es importante el apoyo de la sociedad con la cultura de la autoprotección y de prevención para generar ambientes más seguros para nosotros y para nuestras familias”, expresó.

De acuerdo con el funcionario estatal, por lo menos 30 mil personas habitan en zonas de alto riesgo en la entidad, quienes fueron notificadas antes de que iniciara la temporada de lluvias sobre los riesgos que corren en esas áreas.

Precisó que el riesgo no sólo es para las personas que habitan cerca de las barrancas, sino también para quienes lo hacen en laderas, zonas inestables e incendiables. Agregó que cada región del estado tiene riesgos diferentes, los cuales deben atenderse oportunamente.

NOTIFICAN A 30 MIL PERSONAS QUE VIVEN EN ZONAS DE ALTO RIESGO

La Secretaría de Protección Civil notificó a 30 mil personas que están asentadas en zonas de alto riesgo, entre barrancas, ríos, zonas incendiables y laderas de cerros en las siete regiones de la entidad, razón la que recomendó salirse de ahí por lo menos hasta que culmine la temporada de lluvias.

Marco César Mayares, titular de la Secretaría de Protección Civil estatal, recordó que uno de los problemas más severos que enfrenta la entidad es el de las tormentas eléctricas, que generalmente se presentan después de las 18:00 horas.

Hasta el momento, indicó que las que se han registrado no representan mayores complicaciones, pero sostuvo la necesidad de mantenerse alertas.

Recordó que de manera histórica, octubre ha sido un mes complicado para Guerrero en cuestión de protección civil, por lo que deben recordar los casos del huracán Paulina y Truddy, que se registraron en el mes de octubre.

Consideró importante tomar en cuenta que Guerrero está en una zona de formación de ciclones, que al mismo tiempo es altamente sísmica y que por lo tanto, se debe estar en una situación de alerta permanente.

Por esa razón, dijo que desde que comenzó la temporada de lluvias, Protección Civil del estado realizó por lo menos 309 mil notificaciones a personas que habitan en zonas de alto riesgo.

La entrega de dichas notificaciones, dijo que permitió también actualizar el padrón que se tiene de personas habitan en zonas de alta vulnerabilidad.

Los problemas, de acuerdo con el funcionario pueden surgir en todas las regiones y de diferentes maneras; por ejemplo, en la región Montaña el problema pueden ser los deslaves de los cerros, mientras que Chilpancingo y Acapulco el riesgo está en las inundaciones.

PC cuenta con al menos 525 puntos que pueden convertirse en refugios temporales en caso de contingencias naturales, la mayoría de estos puntos son escuelas publicas que no garantizan la permanencia definitiva de los posibles damnificados.

Las 30 mil personas que habitan zonas de alto riesgo en Guerrero, no han recibido hasta el momento una opción definitiva para reubicarse.