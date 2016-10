Promociona The Rolling Stones su nuevo álbum

Ciudad de México, Octubre 4.- La veterana banda británica The Rolling Stones envió hoy un misterioso mensaje para sus fieles fans en las redes sociales, con su icónico logo con la lengua pintada de azul y una leyenda que sentencia: “Coming October 6”.

También en su web oficial, “Sus Satánicas Majestades” han publicado un video en el que se oyen risas, y sin ningún aviso concreto, pero ya se especula que es parte de una campaña para generar expectativa en torno al regreso discográfico de Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood y Charlie Watts al estudio de grabación con una obra con temas inéditos que, por el azulado color promocional, “pinta” para ser de blues.

El presidente del sello discográfico Blue Note y productor del álbum, Don Was, declaró este fin de semana al diario francés Le Figaro que el nuevo disco saldrá a la venta en diciembre próximo, y que consta de versiones de blues de Chicago.

Además, Was (productor de los discos de los Stones, Voodoo Lounge, de 1994; Bridges To Babylon, de 1997, Forty Licks, 2002, Live Licks, 2004, A Bigger Bang, 2005, The Singles: 1971-2006, de 2011 y Sweet Summer Sun: Hyde Park Live, de 2013) comentó que en él interviene como invitado especial otra leyenda del rock: Eric Clapton.

“Estaba grabando su propio álbum en el estudio de al lado, ¡así que solo tenía que cruzar el pasillo para unirse!”, dijo.

Acerca del sonido que los fans obtendrán de The Rolling Stones, Was adelantó que las canciones suenan “muy crudas, muy auténticas; capturan la esencia de lo que son ellos”.