Guillermo Arriaga defiende diversidad familiar

Ciudad de México, Octubre 4.- Desde su trinchera, el cineasta Guillermo Arriaga desea que la gente entienda la complejidad de las relaciones humanas y “Desde allá”, película en la que tiene participación en el guión y la producción, es un ejemplo.

La cinta, filmada en Venezuela con la colaboración también en la producción de Michel Franco, se centra en dos personajes que exploran la falta de la figura paterna, problemas de comunicación con el exterior y la homosexualidad.

"Ojalá los 400 mil que marcharon por la familia vengan a ver la película. También la iglesia”, dijo el cineasta defendiendo la postura de diversidad que propone la cinta.

”No es una película de homosexualidad... Es importante entender la complejidad de las relaciones humanas, que no simplemente se dignen a juzgar y a condenar, es importante en una sociedad como la nuestra, el respeto prevalezca, para que eso pase hay que entender que hay muchos puntos de vista”, agregó Arriaga.

Arriaga, quien en esta rueda de prensa estuvo acompañado por Vigas y el productor, Michel Franco, hablaron ampliamente sobre esa historia filmada en Venezuela, pero de corazón mexicano, pues en esta ciudad se gestó la idea.

“Es una narración profunda que rompe con estereotipos, desde la manera en que abordo el tema, por lo que no se puso la figura del clásico homosexual afeminado”, puntualizó.

“Hablamos de seres reales y la marcada desigualdad que existe en la sociedad”, destacó el guionista, quien también se mostró animado por la respuesta que ha tenido la cinta, al considerar que es un esfuerzo que beneficia al cine latinoamericano.

Comentario con el que coincidió Michel Franco, quien ha hecho una gran mancuerna con Vigas, “siempre he creído en el talento de Lorenzo y creo que esta trama es el claro reflejo de que hay muchos temas en común en esta región”. “No es una historia de amor convencional”, dijo Franco al referirse a esa cinta que narra la situación de un hombre maduro que gusta de llevar jóvenes a su casa para contemplarlos semidesnudos.

Sin embargo, en el camino sostiene una relación con uno de ellos, lo que les cambiará la vida a ambos.

A su vez, Vigas reconoció que está cinta habla de las ausencias y la relación entre padre e hijos, tema que ha abordado desde su corto, “Los elefantes nunca olvidan”.

Por lo que su siguiente proyecto “La caja” será con la que cierre su trilogía sobre esta temática que ha provocado reflexión, pero que también deja en alto el cine latinoamericano.

La cinta fue la primera ópera prima latinoamericana en ganar el León de Oro en Venecia; con distribución en 49 países, llegará a las salas mexicanas el 7 de octubre.