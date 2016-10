Bala perdida perfora rodilla de una mujer en Tuxtla Cuevillas, Teloloapan

Iguala, Gro., Octubre 4.- La madrugada de este lunes se registró una balacera entre personas civiles en la comunidad de Tuxtla Cuevillas municipio de Teloloapan, una vecina de esa comunidad fue alcanzada por una bala perdida que le perforó la rodilla, por lo que fue trasladada a una clínica particular.

En relaciona los hechos, elementos policiacos informaron que siendo las 00:20 horas de este lunes, les fue reportado una intensa balacera entre civiles en la comunidad de Tuxtla Cuevillas municipio de Teloloapan, a escasos 20 minutos de la ciudad de Iguala.

Al mencionado lugar acudieron las diferente corporaciones policiacas, pero ya no localizaron a los agresores, sólo fueron informados que una señora que responde al nombre de Petra "N", había sido alcanzada por una bala perdida, la cual le había perforado una de las rodillas.

La persona lesionada fue trasladada por sus familiares a una clínica particular de la ciudad de Iguala, desconociendo exactamente a cuál debido a que hasta el momento no la han podido localizar, por lo que el Ministerio Público ya investiga el asunto para dar con los responsables.